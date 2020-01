Ninja aurait reçu 20 à 30 millions de dollars pour passer au mixeur

En août 2019, le streameur populaire Tyler Blevins (alias Ninja) a signé un accord d’exclusivité avec Mixer, s’éloignant de Twitch et créant rapidement un énorme public sur sa nouvelle plate-forme. Il était clair que beaucoup d’argent devait être impliqué dans la transaction, et maintenant un nouveau rapport propose un chiffre approximatif.

Selon un article sur CNN sur les streamers qui se voient proposer des contrats d’exclusivité lucratifs, l’accord de Ninja valait probablement entre 20 et 30 millions de dollars. Ce chiffre provient de Justin Warden, qui est le PDG de la société de marketing et de gestion des talents Ader, et qui prétend avoir une connaissance interne de l’accord.

C’était pour un accord pluriannuel, et représente probablement encore le plus gros accord qu’un streamer ait obtenu pour l’exclusivité. Ninja est si populaire qu’il a sa propre peau dans Fortnite, le jeu pour lequel il est le plus célèbre pour le streaming.

En 2014, Amazon a dépensé 1 milliard de dollars pour acquérir Twitch, avec lequel Mixer (détenu par Microsoft) est en concurrence directe. Parmi les autres streamers qui ont quitté Twitch pour les offres Mixer, citons Shroud et Ewok, un streamer adolescent sourd de Fortnite.

Mixer n’est qu’une des plates-formes de streaming avec lesquelles Twitch est désormais en concurrence – YouTube et Facebook Gaming sont également en train de capturer des streamers.

