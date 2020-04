Nintendo confirme que 160 000 comptes d’utilisateurs ont été piratés

Selon vous, vous étiez très calme et sûr en jouant à Animal Crossing dans votre petite maison. Ou peut-être en vous aventurant dans quelques courses dans Mario Kart ou en armant des combats de putazos dans le Smash. Mais les amis, nous ne sommes jamais aussi en sécurité que nous le pensons! Il s’avère que 160 000 comptes Nintendo ont été piratés ces jours-ci …

Les pirates voulaient voir combien d’heures vous avez passées sur le nouveau Zelda: Breath of the Wild? Nous ne le saurons jamais, mais ce qui est connu, c’est que lorsqu’ils ont été piratés, ils ont pu accéder à votre date de naissance, votre pays d’origine et votre adresse e-mail. Enfin et surtout, ils ont également pu accéder aux informations bancaires des utilisateurs pour effectuer un achat frauduleux occasionnel.

Étant donné tout ce problème, Nintendo désactive la possibilité de se connecter à un compte Nintendo via un identifiant Nintendo Network (NNID). Nintendo dit les identifiants de connexion et les mots de passe “Obtenu illégalement par tout autre moyen que notre service” ils sont utilisés depuis début avril pour accéder aux comptes.

La bonne nouvelle est que tous ces mots de passe volés sont déjà réinitialisés pour les comptes concernés, et vous vous assurez que cela ne se reproduise plus en ajoutant des filtres de sécurité aux comptes.

Comment savoir si vous êtes un utilisateur concerné? Si vous êtes l’une des victimes de cette fraude, vous pouvez être remarqué par les notifications par e-mail que vous recevez lorsqu’un achat est effectué dans la boutique Nintendo. La société prévient que si vous avez utilisé le même mot de passe pour un NNID et un compte Nintendo, “Votre solde et votre carte de crédit enregistrée peuvent être utilisés illégalement dans My Nintendo Store ou Nintendo eShop”.

Pour corriger les choses et les laisser comme si de rien n’était, Nintendo demande aux utilisateurs concernés de contacter la société afin qu’ils puissent enquêter sur l’historique des achats et les annuler.