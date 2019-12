Nintendo lance la version bêta multijoueur en temps réel de Mario Kart Tour pour les abonnés Gold Pass

Nintendo a officiellement lancé la version bêta de son mode multijoueur en temps réel très attendu pour Mario Kart Tour. La période de test bêta est disponible à partir de maintenant et s'étend jusqu'au 26 décembre – mais elle est limitée aux abonnés Gold Pass.

Avec la prise en charge multijoueur en temps réel, vous pouvez jouer à Mario Kart Tour en direct avec d'autres personnes. C'est l'une des fonctionnalités les plus demandées pour Mario Kart Tour depuis son lancement sur iOS en septembre. Étant donné que la nouvelle fonctionnalité multijoueur est en version bêta, Nintendo avertit que vous pourriez rencontrer des bugs:

En jouant à cette version bêta, vous le faites à vos propres risques et acceptez que le jeu puisse inclure des bogues connus ou inconnus, que votre progression de test bêta et vos données multijoueurs dans le jeu puissent être effacées à tout moment, et que jouer à cette bêta peut décharger la batterie de votre appareil plus rapidement que la normale et / ou fonctionner à des températures légèrement plus élevées.