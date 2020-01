Nintendo n’a “aucune intention” de sortir un nouveau matériel en 2020

Pendant plus d’un an, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Nintendo prévoyait de publier un modèle “Pro” amélioré de la Nintendo Switch, mais dans une présentation tweetée en direct par David Gibson, basé à Tokyo, le président de Nintendo Japon, Shuntaro Furukawa, a abattu des rapports suggérant que Nintendo publiera une nouvelle révision matérielle en 2020.

Selon Gibson, Furukawa a déclaré clairement que la société n’avait “aucune intention” de publier de nouveaux matériels en 2020, ce qui signifie qu’un modèle Pro de Switch n’est pas prévu pour une sortie cette année.

1) avoir deux types de matériel pour différents styles de vie – Switch / LITE

* nouveaux clients de LITE, achats existants de LITE

* en 2019, Switch était similaire à Switch 2018, incrémentiel est LITE

* Les avantages de LITE ne sont pas suffisamment communiqués

* Aucune intention d’ici la fin de l’année de libérer de nouveaux HW

– David Gibson (@gibbogame) 31 janvier 2020

Le Switch Lite est sorti en 2019 et Furukawa a suggéré que les avantages du système n’étaient pas communiqués aussi clairement qu’ils pourraient l’être. Pour l’instant, il semble que Nintendo envisage de s’en tenir aux deux modèles disponibles.

Furukawa a également suggéré que le système entrait au milieu de son cycle de vie, et bien que les lancements imminents de nouvelles consoles changeront quelque peu le paysage, Nintendo a des objectifs différents “mode de vie et client”. Ils chercheront à prolonger le cycle de vie du commutateur au-delà de ce qu’ils ont déjà réalisé. Nintendo a précédemment indiqué qu’elle avait l’intention de prolonger le cycle de vie du Switch au-delà de la fenêtre traditionnelle de cinq à six ans.

FY2020 – Comment pensez-vous, compte tenu des menaces des appareils PS5 / xCloud / 5G?

* Position – oui changement d’environnement, nouveaux appareils

* Les objectifs du cycle de vie et des clients sont différents

* Ce qui est important – pouvons-nous maintenir l’élan de Switch?

P1

– David Gibson (@gibbogame) 31 janvier 2020

P2

* Pour les logiciels – continuez à lancer, prolongez le cycle de vie

* en 4ème année, pensez que c’est le début de la phase intermédiaire du cycle pour Switch

– David Gibson (@gibbogame) 31 janvier 2020

Avec le commutateur visant un long cycle de vie, il est possible que nous voyions d’autres révisions en cours de route. Il y a un précédent à cela, car la Nintendo DSi a répété le succès de la Nintendo DS et a rendu le système légèrement plus puissant, en 2009.

La Nintendo Switch se prépare pour un énorme 2020 – voici nos jeux les plus attendus pour l’année.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Nintendo Switch Lite – Les avantages et les inconvénients