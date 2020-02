Nintendo révèle de nouveaux détails pour le jeu Switch très attendu «Animal Crossing: New Horizons» – .

(Atout Nintendo officiel)

Jeudi, Nintendo a brisé une longue période de silence inhabituel avec une annonce entièrement consacrée au prochain Animal Crossing: New Horizons. Devant sortir le 20 mars pour le Switch, New Horizons est une nouvelle entrée très attendue dans l’une des franchises les plus récentes de Nintendo.

Dans New Horizons, vous incarnez un villageois personnalisable qui achète un «forfait escapade» auprès du pilier de la série et de l’extorsionniste du raton laveur Tom Nook. Vous êtes rapidement déposé sur une île déserte de votre choix avec quelques commodités et laissé à vous-même. Vous pouvez chasser les insectes, le poisson, récupérer les matières premières et progressivement construire votre humble camping en une île à part entière. Bien que vous puissiez courir le risque d’être piqué par une guêpe ou un scorpion, il s’agit d’une expérience à faible enjeu et sans danger qui tourne autour d’un gameplay non linéaire et d’activités gaies non violentes.

Naturellement, comme c’est maintenant la tradition d’Animal Crossing, une partie du jeu consiste à vous transformer en un public captif pour les différentes entreprises de Nook. Vous pouvez vendre vos insectes et poissons rassemblés à Nook, puis lui donner de l’argent en échange de nouvelles fonctionnalités pour votre maison, plus de vêtements pour votre personnage et d’autres objets utiles.

Votre personnage reçoit un smartphone à son arrivée sur l’île, qui comprend une caméra et une carte, mais vous connecte également à un programme de récompenses appelé Nook Miles qui vous encourage à varier vos expériences. En atteignant certains objectifs dans le jeu, tels que parler à un nombre fixe de PNJ, vous gagnez des miles Nook qui peuvent être utilisés pour acheter des récompenses exclusives, ou rembourser toutes les dettes que vous pourriez devoir à Nook.

New Horizons peut être joué en coopération, avec jusqu’à huit personnes à la fois capables de partager une seule île via un seul Switch. Vous pouvez faire équipe en mode Party Play avec jusqu’à trois autres joueurs à la fois, en utilisant un seul contrôleur, pour explorer l’île, rassembler des matériaux et coopérer sur des projets.

Nintendo a également annoncé l’ajout d’un programme spécial appelé NookLink, disponible dans l’application Nintendo Switch Online pour smartphones. Avec NookLink, vous pouvez scanner les codes QR des précédents jeux Animal Crossing pour importer les conceptions de vos jeux précédents (donc si vous ne pouvez vraiment pas attendre New Horizons, vous pouvez gagner du temps en retournant à New Leaf et en testant quelques idées ), ou discutez avec des amis avec du texte ou de la voix. NookLink devrait arriver à un moment indéfini après la sortie au détail de New Horizons.

La plus grande nouveauté qui a fait ses débuts aujourd’hui, cependant, a été l’ajout d’un nouveau permis de construction. Les joueurs qui débloquent le permis peuvent commencer activement à terraformer leur île. Vous pouvez construire des ponts, creuser de nouvelles étendues de terre au bord de l’eau, réacheminer les rivières, traverser des falaises et abattre des arbres, entre autres. (Notamment, si d’autres joueurs visitent votre île, ils doivent être officiellement enregistrés en tant que meilleur ami avant de pouvoir utiliser des outils tels que des haches et des pelles sur votre île. Il n’y a aucun risque qu’un étranger aléatoire se présente et fasse naufrage votre maison.)

Cela, à son tour, vous permet de commencer à développer votre petite île en une véritable communauté. Les nouveaux villageois peuvent se présenter pour organiser des activités telles que des tournois de pêche ou ouvrir de nouveaux bâtiments, comme un tailleur, un musée ou des magasins, dans les zones que vous avez désignées à cet effet. Finalement, en améliorant les services résidentiels, vous pouvez transformer votre île en un véritable village à part entière, avec une liste triée sur le volet de voisins et de marchands.

New Horizons fera ses débuts sur le Switch le 20 mars, avec un nouveau modèle de Switch sur le thème d’Animal Crossing disponible à la vente une semaine à l’avance. Nintendo soutiendra New Horizons avec des mises à jour gratuites après le lancement, la première mise à jour étant prévue le même jour que le jeu lui-même.

New Horizons est le cinquième jeu officiel de la série Animal Crossing. Le premier jeu est en fait une version localisée et mise à jour d’un jeu Nintendo 64 légèrement plus ancien appelé Dōbutsu no Mori +, “Animal Forest”, mais il n’a pas atteint une popularité généralisée jusqu’à ce qu’il soit amélioré et publié internationalement sur le GameCube en 2001 sous le nom d’Animal Crossing. . Les jeux suivants ont été publiés pour la DS, la Wii et la 3DS, accumulant plus de 30 millions d’unités vendues dans le monde.