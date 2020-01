Nintendo révèle le cinquième combattant DLC attendu depuis longtemps à la liste des “Smash Brothers”, avec six autres à venir – .

Les deux versions de Byleth rejoignent Smash. (Capture d’écran via la bande-annonce de Nintendo)

Le cinquième combattant DLC attendu depuis longtemps pour Super Smash Brothers Ultimate sera Byleth, le protagoniste du succès Fire Emblem: Three Houses de Nintendo en 2019, mais il ne sera pas le dernier. Six autres combattants sont en préparation pour le moment.

Nintendo a révélé la nouvelle jeudi matin dans une émission préenregistrée où le directeur de la série Masahiro Sakurai a dévoilé les détails du nouveau personnage, ainsi que les plans actuels du prochain lot de combattants téléchargeables pour Smash.

Super Smash Brothers Ultimate est officiellement devenu le jeu de combat le plus vendu de tous les temps fin 2019, avec près de 16 millions d’unités vendues. En comparaison, la Nintendo Switch elle-même a vendu environ 41 millions d’unités au dernier décompte, ce qui donne à Ultimate un taux de connexion de près de 40% au système.

Smash Brothers, un jeu de combat croisé qui oppose les personnages de Nintendo les uns aux autres et une poignée de stars invitées dans ce qui équivaut à une série de King-of-the-Mountain vraiment flashy, est une franchise phare pour les consoles Nintendo depuis ses débuts. sur Nintendo 64.

(Image Nintendo)

Contrairement aux précédents personnages de Fire Emblem dans Smash, Byleth est conçu avec une faible mobilité mais une longue portée. Sakurai a décrit le personnage comme un «démon à distance», capable de monter des attaques efficaces à travers l’écran. Byleth peut changer de type d’arme à la volée, en profitant du système traditionnel de «triangle d’arme» Fire Emblem pour basculer entre une lance, une hache, un arc ou une épée fouet. Byleth est conçu pour harceler d’autres personnages de moyenne à longue portée, contrairement à l’épée de près qui caractérise la plupart des autres personnages de Fire Emblem dans Smash.

Comme dans Three Houses, vous pouvez jouer en version masculine et féminine de Byleth. Leurs différents schémas de couleurs alternatifs incluent des skins basés sur les couleurs de marque des trois maisons titulaires, afin que vous puissiez représenter l’équipe pour laquelle vous avez joué. Byleth est également livré avec un nouvel assortiment de musique, ainsi qu’une scène de fond basée sur le cadre de Three Houses, l’académie militaire Garreg Mach.

Byleth devrait sortir le 28 janvier. Ils seront disponibles sans frais supplémentaires pour les joueurs qui possèdent le Fighter Pack, ou peuvent être achetés individuellement pour 5,99 $.

Les débuts de Byleth ont été légèrement controversés pour plusieurs raisons, dont la principale est que Byleth est le sixième personnage de Fire Emblem à figurer dans la série Smash Brothers. Si vous comptez des «combattants d’écho», alors il / elle est le huitième, ce qui signifie que Fire Emblem a maintenant plus de personnages dans Smash que toute autre franchise en plus des jeux Super Mario. (En fait, la popularité inattendue des personnages de Fire Emblem dans Smash Brothers est la raison pour laquelle Fire Emblem a commencé à être traduit pour une sortie internationale.)

C’aurait été une chose s’ils sortaient au moment du lancement du jeu ou juste après, mais Byleth suit deux choix de personnages tiers surprenants, Terry Bogard et Banjo-Kazooie. Le public s’attendait à une autre révélation choquante, et au lieu de cela, après six semaines de silence inhabituel sur le sujet de Nintendo, il a obtenu encore plus de Fire Emblem.

Cela étant dit, Three Houses est le jeu Fire Emblem le plus réussi (lien PDF) de l’histoire de la série, ayant vendu plus de deux millions d’exemplaires depuis ses débuts sur le Switch l’été dernier. Bien que la minorité vocale des fans de Smash ne soit pas satisfaite de Byleth, dont beaucoup expriment leur irritation à travers Photoshop et les fan arts au moment où j’écris ces lignes, la série Fire Emblem a attiré beaucoup de nouveaux fans au cours des six derniers mois, beaucoup de qui seront probablement ravis de voir Byleth et Garreg Mach dans un autre match.

(Image Nintendo)

Si vous espériez qu’un autre personnage entre enfin dans la liste des Smash Brothers, et que chaque fan de Smash a une longue liste de souhaits sur le sujet, il y a encore de l’espoir. Vous pouvez précommander une nouvelle vague de DLC appelée le pack Challengers le 28 janvier, qui comportera six autres combattants DLC non encore annoncés. Tout comme 2019, il semble que 2020 sera une autre année ponctuée de volées occasionnelles de battage médiatique sur Smash Brothers.

L’adresse de Sakurai a également présenté les débuts de plusieurs nouveaux skins pour les Mii Fighters créés par les joueurs dans Smash Brothers Ultimate, y compris des tenues inspirées d’Assassin’s Creed’s Altair, de la franchise Ubisoft Rabbids, de Capcom Mega Man X et Mega Man Battle Network, et, dans un grand surprise, l’indie a frappé Cuphead. Ce dernier skin, pour l’ensemble de mouvements Mii Gunner, est un remaniement de modèle presque complet, et est livré avec une piste musicale Cuphead. Chaque nouveau skin sera disponible le 28 janvier pour 0,75 $ chacun.

Nintendo a également annoncé ce matin son intention de publier un nouveau contenu d’histoire pour Three Houses début février, dans une campagne parallèle appelée Cindered Shadows. Ici, les joueurs découvriront une quatrième maison secrète dans l’académie militaire Garreg Mach, appelée les loups cendrés, dont les membres sont une collection de inadaptés qui se rencontrent dans les catacombes sous le bâtiment.