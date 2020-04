Nintendo sous attaque, des pirates informatiques volent des milliers de comptes

Par le biais d’un communiqué de presse officiel, Nintendo a confirmé qu’il avait a subi une attaque de pirate. Un groupe non spécifié a violé les serveurs de l’entreprise pour voler des comptes d’utilisateurs et des données sensibles.

Les mêmes utilisateurs ont signalé l’attaque lorsqu’ils ont commencé à recevoir des messages d’accès non autorisé à leurs profils. La société a immédiatement entamé des enquêtes internes, mais le Nintendo Network était désormais compromis.

En fait, les pirates ont réussi à pirater plus de 160 000 comptes. Cela signifie que Les e-mails et les mots de passe d’accès au profil sont désormais disponibles pour les attaquants. Le surnom, l’âge, le sexe et la nationalité sont également ajoutés à ces données. Les utilisateurs peuvent pousser un soupir de soulagement, en fait les données les cartes de crédit enregistrées sur les profils n’ont pas été volées.

Nintendo sous attaque de pirates

Dans tous les cas, cependant, l’accès au Nintendo eShop était possible et en conséquence, il est possible que des achats non autorisés aient été effectués. La société s’engage à fournir une assistance à tous les utilisateurs ayant ce problème pour d’annuler l’achat et le retour de la somme dépensée.

Dans tous les cas, Nintendo souligne à quel point les données volées sont ceux disponibles en dehors des services proposés par l’entreprise. En substance, il s’agit de services tiers liés au compte Nintendo et non directement sous la responsabilité de la société.

La société de Kyoto a immédiatement procédé à désactiver toutes les connexions à la plateforme via l’identifiant Nintendo Network. De plus, il a réinitialisé les mots de passe des utilisateurs concernés et, pour en définir un nouveau, il n’est pas possible d’utiliser l’ancien ou une partie de celui-ci.