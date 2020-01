Nintendo Switch atteint 52 millions de ventes à vie après un trimestre record, dépasse SNES – .

Nintendo Switch Lite. (Nintendo Photo)

Nintendo a vendu un nombre record de consoles Switch au cours de la période des fêtes, près de trois ans après le lancement de l’appareil à succès.

Les ventes de commutateurs ont dépassé 10,8 millions d’unités au cours du trimestre, portant le chiffre à vie à 52,48 millions. Avec le fort trimestre de vacances, Switch a dépassé le pilier SNES des années 1990, alias Super Nintendo, en ventes à vie.

Nintendo a enregistré une augmentation annuelle de 15% des ventes de matériel Switch au cours de la saison des vacances 2018. La société a attribué l’augmentation à la sortie du Switch Lite à moindre coût, l’appareil portable qui a fait ses débuts en septembre pour 199 $, 100 $ de moins que le produit phare Switch.

“Pokemon Sword and Shield”, sorti mi-novembre, a été un énorme succès, se vendant à plus de 16 millions d’exemplaires au cours de ses six premières semaines. Le jeu est déjà le cinquième titre de Switch le plus populaire de l’histoire de la console.

Dans l’ensemble, les ventes nettes de Nintendo ont augmenté de 2,5% à 1,02 billion de yens pour les neuf premiers mois de son exercice (9,37 milliards de dollars) .Ceci est une baisse par rapport au pic de 16% que la société a connu l’année précédente. Les bénéfices ont enregistré une hausse de près de 20% à 262,9 milliards de yens (2,4 milliards de dollars), contre 40% de plus qu’il y a un an.