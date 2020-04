Nintendo Switch en stock chez Currys – mais allez vite

Le stock de Nintendo Switch recommence à augmenter, avec de nouveaux détaillants offrant des offres Nintendo Switch chaque fois qu’un autre semble en rupture de stock. Vous trouverez la version rouge et bleue disponible chez Currys dès maintenant pour le prix standard de 279,99 £, après que Very a été en rupture de stock plus tôt dans la journée. Il s’agit d’un article incroyablement en demande, et nous nous attendons à ce qu’il soit en rupture de stock d’ici quelques heures, alors allez-y vite pour saisir votre Nintendo Switch pendant qu’il est encore en stock.

C’est une excellente affaire étant donné que les récentes poussées de la demande ont fait grimper le prix de tout stock restant à des sommets au cours des dernières semaines, malgré le fait que certains détaillants aient reçu des expéditions au cours des derniers jours.

Cela fait longtemps, mais ce dernier stock de Nintendo Switch n’est peut-être que le début du retour de la console sur nos tablettes, mais pour l’instant, cela va être une course incroyable à la caisse.

Pas au Royaume-Uni? Vous trouverez les dernières offres groupées Nintendo Switch Lite encore disponibles plus bas sur la page.

Offres Nintendo Switch chez Currys

Nintendo Switch | 279 £ chez Currys

Currys est le plus récent détaillant à reconstituer son stock de la console Nintendo Switch. Vous trouverez la console grise disponible pour le prix standard de 279 £ en ce moment, ce qui est une excellente offre compte tenu des récentes augmentations de la demande.

Le stock de Nintendo Switch est épuisé? Voici où vous pouvez acheter un Switch Lite au Royaume-Uni et aux États-Unis

Nintendo Switch Lite | Animal Crossing: New Horizons, protecteur d’écran, 20 $ code eShop | 289,99 $ chez GameStop

Cet ensemble Nintendo Switch Lite de GameStop est actuellement en stock, mais vous devrez vous déplacer rapidement. Animal Crossing a pris d’assaut le monde en quarantaine, et les offres groupant le jeu et la console demandée en une seule fois se déplacent incroyablement rapidement en ce moment.

Nintendo Switch Lite | 199 £ chez Very

Vous pouvez trouver la console Nintendo Switch Lite seule à Very pour son prix habituel de 199 £. C’est une offre fantastique étant donné que l’offre est si faible et que la demande augmente de jour en jour. Vous trouverez les couleurs standard disponibles ici, ainsi que de nombreuses offres groupées décrites ci-dessous.

Ensembles Nintendo Switch Lite | 244 £ au jeu

Le jeu a reconstitué son stock de consoles Nintendo Switch Lite cette semaine, et vous pouvez même économiser de l’argent avec un forfait. Les jeux proposés incluent Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8, Super Smash Bros.Ultimate et Luigi’s Mansion 3.

Nous suivons toutes les dernières offres et ventes de Nintendo Switch ici sur TechRadar, mais si vous avez du mal à trouver plus de stock, vous voudrez consulter notre guide pour savoir où acheter une Nintendo Switch.