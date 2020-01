Nintendo va arrêter de réparer une fois pour toutes les consoles Wii en mars – .

Lorsque Nintendo a lancé la Wii en 2006, le scepticisme était palpable. Comment cette boîte blanche gravement sous-alimentée pourrait-elle rivaliser avec la PS3 et la Xbox 360? La réponse a été une sélection convaincante de logiciels et un nouveau contrôleur innovant qui a mis tout le monde sur un pied d’égalité, résultant en des ventes record pour l’entreprise. 13 ans plus tard, la Wii a réussi à surpasser à la fois la PS3 et la Xbox 360, malgré ses faiblesses.

Mais toutes les bonnes choses doivent prendre fin, et le lundi 27 janvier, Nintendo a révélé qu’elle ne réparerait plus les consoles Wii endommagées à partir du mardi 31 mars. Dans un avis publié sur le site Web de Nintendo of Japan, la société explique que cela est dû à la difficulté de sécuriser les pièces nécessaires aux réparations Wii.

On ne sait pas si cela s’applique uniquement aux propriétaires de Wii japonais, mais de toute façon, si vous êtes assis sur une Wii éclatée et que vous voulez voir si Nintendo peut le réparer, vous voudrez peut-être l’envoyer dès que possible au cas où.

Avec ses télécommandes Wii à détection de mouvement innovantes, la Wii a aidé à préparer le terrain pour l’avenir de Nintendo dans l’industrie du jeu, où elle concentrerait son énergie sur la modification de l’expérience des joueurs plutôt que de simplement pousser le matériel et les graphiques à leurs limites. Cela a conduit à la pierre d’achoppement qu’est la Wii U, qui a à peine vendu plus d’un dixième des unités de la Wii, mais aussi la Switch, qui est en passe de devenir l’une des consoles Nintendo les plus vendues de tous les temps. Et dire que tout a commencé avec Wii Sports – un jeu pack-in gratuit.

L’ère de la Wii est peut-être révolue, mais Nintendo n’a pas exactement fini avec les consoles de salon. En fait, des rumeurs suggèrent qu’un nouveau Switch Pro est actuellement en préparation, bien qu’il ne s’agisse peut-être pas de la mise à niveau attendue.

Source de l'image: Philip Sowels / Future Publishing / Shutterstock

