Nioh 2 embrasse son côté obscur tout en améliorant l’action semblable aux âmes

Nioh 2 de Team Ninja est une continuation du combat méthodique influencé par les samouraïs du style Souls du jeu original. En tant que préquelle se déroulant plusieurs décennies plus tôt à l’époque de Sengoku, avant l’arrivée de l’étranger William, vous incarnez un samouraï sans nom qui peut défier la mort et libérer de nouvelles capacités en raison de leur lignée démoniaque latente. En tant qu’être des mondes humain et démon, votre personnage côtoiera les personnages historiques de l’époque alors qu’ils entreprennent des missions audacieuses qui les confrontent aux forces obscures qui courent à contre-courant dans le pays.

Au cours des derniers mois, Team Ninja a passé du temps à affiner le jeu avec différentes périodes de bêta ouverte pour que les joueurs se lancent dans l’action. Juste avant la sortie finale du jeu le 13 mars, nous avons pu passer une dernière fois avec le jeu, où nous avons exploré un château envahi par des démons et des ninja voyous. De ce regard presque final sur le jeu, il était clair que le gameplay très stressant du premier Nioh reste intact, qui, bien sûr, comprenait toutes ces morts soudaines et embarrassantes qui sont entièrement de votre faute parce que vous ne faisiez pas attention à votre environnement. Quiconque a joué un vrai Souls-like sait comment c’est.

Tout comme l’original, Nioh 2 est fermement ancré dans la dynamique de style Souls pour faire face à des défis éprouvants et surmonter des ennemis puissants qui peuvent facilement essuyer le sol avec vous si vous n’y faites pas attention. Cependant, la suite vous permet de canaliser votre côté obscur avec l’utilisation des pouvoirs Yokai. En plus d’utiliser des armes conventionnelles comme les katanas, les lances et le nouveau commutateur-glaive transformable, vous disposez également d’une suite de pouvoirs Yokai qui vous permettent de tourner la table sur des ennemis autrefois difficiles.

Après avoir tué des démons puissants à travers le monde, vous pourrez utiliser leurs capacités au combat pour exploiter la faiblesse d’un adversaire et les ouvrir à plusieurs frappes rapides et puissantes. Il y a quelque chose de particulièrement satisfaisant à tuer un puissant démon, puis à revendiquer son âme pour vous-même. Mais lorsque les choses deviennent particulièrement poilues, vous pouvez également entrer dans un état Yokai complet, ce qui amplifie considérablement votre force et votre agilité. Une forme de démon que vous adoptez, qui manie un ensemble de poignards, vous accorde un mouvement de tiret utile qui peut vous éviter des ennuis dans la plupart des combats.

Alors que Nioh 2 s’appuie encore plus sur les racines du gameplay d’action de Team Ninja, en mettant davantage l’accent sur l’utilisation des capacités Yokai pour accélérer le déroulement de la bataille, le jeu est toujours semblable à l’âme. C’est le type d’expérience qui peut être un goût acquis, laissant certains rebutés par son adhésion stoïque à la mécanique au travail. Pourtant, Nioh 2 compense ce défi avec la multitude d’options dont vous disposez. Avec le système de combat raffiné, qui a utilisé divers changements de position, des esquives évasives et un système magique robuste, vous pouvez vous appuyer sur plusieurs armes et compétences en fonction de votre style de jeu. Le combat de Nioh 2 est un système de combat sophistiqué qui ne ressemble à aucun autre jeu de style Souls, ce qui le rend d’autant plus satisfaisant à maîtriser. Au cours de notre intervention, nous avons discuté avec le producteur de Team Ninja Fumihiko Yasuda du développement de Nioh 2 et de ce qu’ils ont appris le plus après le succès du jeu original.

“Lorsque nous avons travaillé sur Nioh 1, nous avons d’abord eu des problèmes avec le concept et le monde, mais nous avons fini par avoir une bonne base”, a déclaré Yasuda. “Donc, une fois terminé, il s’agissait simplement de le faire passer au niveau suivant. Donc, avec Nioh 2, nous avons ajouté plus de variété dans les niveaux et l’histoire du personnage; tout est élargi. Parce que c’est un jeu d’action, il a tendance à être, en particulier dans le premier, répétitif en raison du manque de variété ennemie aussi. Donc, sur la base des commentaires des joueurs, nous nous sommes assurés d’avoir plus de variété d’ennemis et un gameplay et une histoire intéressants dans le second. “

Avec ce prochain jeu, une grande attention a été accordée à l’amélioration du combat de base, du gameplay coopératif en ligne et de la façon dont vous développez et faites évoluer votre personnage alors qu’il explore le Japon de l’ère Sengoku. Il y a beaucoup plus de systèmes à l’œuvre pour alléger le fardeau que de nombreuses missions peuvent vous imposer, comme l’ajout d’invocations contrôlées par l’IA connues sous le nom de Benevolent Spirits, à l’inverse des Revenants qui sont les fantômes hostiles des joueurs déchus. Les personnages bienveillants peuvent facilement se débrouiller dans un combat et sont un excellent atout pour ceux qui veulent de l’aide rapidement ou qui n’ont pas accès au jeu en ligne.

Cela dit, Nioh 2 peut toujours être un jeu impitoyable. Si les nombreux pièges inattendus ne vous attrapent pas, vous rencontrerez probablement votre fin entre les mains de vos ennemis. Lorsque vous ne vous débattez pas avec le nouveau mécanisme Dark Realm de la préquelle, qui sont des zones imprégnées d’énergie sombre qui amplifie la force de l’ennemi, vous serez également à la recherche d’ennemis cachés qui attaquent lorsque vous vous y attendez le moins. Tout cela signifie que vous devrez vous familiariser avec les mécanismes plus avancés du jeu dès le départ, tels que le Ki-pulse, qui restaure l’endurance après les attaques. Cela dit, la section de Nioh 2 que j’ai jouée était juste dans la mesure où elle a lancé des défis à votre façon en raison du nombre d’outils et de compétences dont vous disposez. Pourtant, cela me laissait toujours nerveux, espérant que je ne serais pas la proie d’une attaque de l’un des nombreux démons du château.

Nioh 2 améliore le système de butin RPG de style Diablo et la création de personnages du jeu original, qui dispose désormais d’un système de compétences et de capacités révisé pour développer votre héros de la manière qui reflète le mieux votre style. Vous voulez rester avec vos apprentissages sur la patience et la résolution des samouraïs? Vous pouvez le faire. Ou peut-être voulez-vous vous pencher davantage sur les enseignements du ninja et d’Onmyo, vous permettant de polir vos armes avec des dégâts élémentaires. Vous pouvez sans aucun doute suivre ces chemins également, et sur la base de mon temps avec la bêta et cette nouvelle démo de presse, la suite semble faire un meilleur travail de transmission de l’évolution de votre personnage.

Je ne peux pas nier que Nioh 2 ressemble beaucoup à l’original. Ce n’est pas totalement une mauvaise chose, mais cela peut quelque peu atténuer l’excitation et le sentiment d’anticipation quand il s’appuie sur des décors similaires du premier jeu. Pourtant, j’ai été impressionné par combien Nioh 2 me gratte la démangeaison pour une expérience rapide semblable à celle des âmes, et offre quelque chose de nouveau en termes d’avancement et de personnalisation des personnages – en particulier l’ajout des pouvoirs Yokai.

Après une série de tests alpha et bêta, Team Ninja a encore affiné le gameplay de base. Ces changements incluent la modification des attaques de boss et l’amplification de l’efficacité des armes, ce qui, espérons-le, rendra le jeu final un peu plus équilibré. Alors que les développeurs ont écouté les commentaires des fans concernant la difficulté du jeu, ils sont restés fidèles à leurs principes en créant le jeu qui a poussé sa difficulté et les joueurs. Selon Yasuda, Nioh 2 maintient que l’accent mis sur la présentation d’un défi et la satisfaction qui en découle vient de le surmonter.

“Pour moi, à titre d’exemple, il est facile de préparer des plats épicés, mais cela doit aussi créer une dépendance”, a-t-il déclaré. “Donc, lors de la création de Nioh, il doit être juste et réactif, ce qui est l’une des choses les plus importantes que nous examinons lors de la conception du jeu. Ce n’était pas notre plus grande intention ou priorité de créer un jeu difficile, mais il s’agissait de créer, fournir un sentiment d’accomplissement et un sentiment de satisfaction qui peuvent découler de la fin du jeu. “

Nioh 2 a plus de ce que les fans de l’original voudraient du jeu, et c’était intéressant de voir à quel point les capacités de Yokai changent dans le déroulement de la bataille. Il y a beaucoup plus d’options dont vous pouvez profiter dans la préquelle, ce qui aide à surmonter les nombreuses rencontres douloureuses en fin de compte plus satisfaisantes.

