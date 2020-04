NIU, les nouveaux scooters électriques NQi GTS et UQi GT sont disponibles en Italie

Présenté l’an dernier à l’occasion du cinquième anniversaire de NIU scooters électriques au salon EICMA NQi GTS et UQi GT Je suis maintenant disponible pour le marché italien, offrant des solutions différentes et avancées pour une mobilité durable et intelligente.

Tous les scooters de marque NIU, non seulement sont connectés à un système cloud et à une application qui fournit à l’utilisateur une série de données en temps réel sur l’état de la batterie, les kilomètres parcourus, la météo, l’itinéraire, la géolocalisation et la détection antivol; mais ils viennent avec un système de propulsion intelligent qui garantit une utilisation d’énergie au moins cinq fois plus efficace qu’une voiture électrique, garantissant 50 km avec 1 kWh d’énergie.

NIU, les nouveaux scooters NQi GTS et UQi GT sont disponibles à l’achat en Italie

Maintenant, les scooters de la série NQi GTS ils pensent principalement pour moi les navetteurs qui ont besoin de plus d’autonomie, car ils se déplacent souvent ou plus longtemps. Grâce à son système de batterie rechargeable NIU Energy 60V – 26 / 35Ah, ce scooter offre une autonomie de 135 km et peut donc être utilisé pour se déplacer dans la ville pendant environ une semaine avec une seule charge. Le scooter est équipé de roues de 14 ″ et d’un moteur de 3 100 W qui vous permet d’atteindre un vitesse de pointe de 70 km / h.

Les scooters de la série UQi GT d’autre part, ils se caractérisent par un design beaucoup plus minimaliste et raffiné, mais ils sont conçus pour des micro-déplacements, bref, bref. Ce scooter, en fait, offre une autonomie de 75 km et un vitesse de pointe de 45 km / h.

Sur le site NIU il est déjà possible de pré-commander NQi GTS Sport au prix réduit de 3099 € (une caution de 100 € est demandée) jusqu’au 15 mai. UQi GT est proposé avec des prix à partir de 2 599 € ex-revendeur clé en main, TVA 22% incluse.