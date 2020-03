NNokia 8.3, un milieu de gamme avec 5G et Snapdragon 765G

La firme HMD Global a présenté le Nokia 8.3, un terminal milieu de gamme au design assez attractif et aux spécifications assez bonnes qui le placent directement au sommet du milieu de gamme.

Comme nous pouvons le voir sur les images ci-jointes, le Nokia 8.3 parie pour un tout format d’écran avec des bords très contenus et une caméra frontale intégrée dans un petit espace circulaire flottant, un classique dans la génération actuelle de terminaux de milieu de gamme et également dans la plupart des modèles haut de gamme.

À l’arrière, nous avons un espace circulaire où une configuration de quatre caméras avec Optique Carl Zeiss. Le design que Nokia a utilisé pour localiser ces caméras est assez curieux, et je dois dire que je pense qu’il est juste, car il s’adapte parfaitement et lui donne une touche “différente” sans briser l’élégance de l’ensemble.

En termes de qualité de construction, tout semble indiquer que le Nokia 8.3 est fabriqué en métal et verre, Une amélioration importante par rapport au plastique traditionnel qui reprend le milieu de gamme, bien qu’il ait une contrepartie importante, et c’est qu’il affecte négativement le prix (rend le terminal plus cher).

Spécifications Nokia 8.3

Écran PureDisplay de 6,81 pouces avec résolution FullHD + (2400 x 1080 pixels) et HDR10 + au format 20: 9.

Snapdragon 765G SoC avec processeur à huit cœurs et GPU Adreno 620.

6 Go ou 8 Go de RAM.

64 Go à 128 Go de capacité de stockage extensible.

Quatre caméras arrière divisées en: un 64 MP (principal), un grand angle 12 MP, une macro 2 MP et un capteur de profondeur 2 MP.

Caméra frontale 24 MP.

Batterie de 4500 mAh avec recharge rapide.

Connectivité 5G,

Android 10 comme système d’exploitation (attaché au programme Android One, il aura trois ans de mises à jour).

Lecteur d’empreintes digitales intégré sur le côté.

Connecteur jack 3,5 mm, NFC, Wi-Fi 5 et USB Type-C.

Un terminal bien conçu, avec une qualité de construction de modèles haut de gamme et de très bonnes spécifications matérielles, dommage que Nokia soit allé de pair avec le prix, puisque le modèle de base sera disponible sur 559 euros dans la version avec 6 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage, tandis que la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage coûtera 649 euros.

Ils sont très difficile à justifier, surtout en tenant compte de ce qu’il offre en termes généraux et de ce que nous pouvons actuellement trouver sur le marché pour ces prix. Il sera disponible cet été.

Je veux dire