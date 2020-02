No Time To Die est le plus long film de James Bond jamais, il semble

No Time To Die sera le plus long film de James Bond, semble-t-il. La chaîne de cinéma américaine Regal a dévoilé la durée du nouveau film de Bond No Time To Die – et dans 163 minutes, vous feriez mieux de vous assurer d’aller aux toilettes avant de vous asseoir pour le regarder. Cela fait deux heures et 43 minutes au total, et seulement 18 minutes de moins que le très long Avengers: Fin de partie.

Regal et la chaîne basée aux Pays-Bas Pathe offrent toutes les deux le même numéro (merci à nos amis de GamesRadar de l’avoir repéré). Le précédent détenteur du record du plus long film de Bond était le Spectre gonflé, qui a duré 148 minutes (et en avait envie).

Pourtant, bien qu’il soit possible que ce nombre ne soit pas tout à fait exact, il se trouve dans la boule d’une précédente révélation sur le temps d’exécution de No Time To Die. En janvier 2020, une chaîne de cinéma russe l’a inscrite à 174 minutes, ce qui est un peu plus long, mais pas loin des autres estimations:

Tel que publié ici https://t.co/QnhBzE6aJr, la semaine dernière, Universal Russia a informé les cinémas locaux d’une durée provisoire de 174 minutes – qui a depuis été supprimée des sources russes pour des raisons évidentes … https://t.co/ gZgbKvXAVa23 janvier 2020

Avec un peu plus d’un mois avant sa sortie, la campagne de marketing de No Time To Die démarre en surmultipliée. Une collaboration avec Adidas a été révélée cette semaine, avec 007 écrit au dos de certaines chaussures. Espérons que Bond les associera audacieusement à un smoking classique dans No Time To Die pour une version vraiment audacieuse d’un look chic et décontracté.

No Time To Die sort le 3 avril.

Lien sérialisé

Faites ce que vous voulez de la longue durée d’exécution, mais le léger inconvénient des films Bond de Daniel Craig en cours de sérialisation est que les événements des films passés doivent être traités dans No Time To Die.

La première bande-annonce très occupée le dit clairement: nous avons des discussions avec la femme de Bond, Madeleine Swann (Léa Seydoux), pour attacher, ainsi que le retour, sous une forme ou une autre, de Blofeld (Christoph Waltz).

Si c’est vraiment le dernier film de Bond à présenter Craig dans le rôle, il ne fait aucun doute que les producteurs veulent tout conclure. Mais bon seigneur: 163 minutes, c’est long.