No Time To Die Super Bowl Trailer Promises 007 sera changé pour toujours

Le Super Bowl LIV a apporté avec lui une flopée de nouvelles bandes-annonces de films, dont une pour No Time To Die, la prochaine entrée de la franchise James Bond. Le film devrait être le dernier avec Daniel Craig avec 007, et il met en place de grands changements pour son avenir.

Quels sont exactement ces changements restent un mystère, mais ce que nous savons, c’est que cela a quelque chose à voir avec Madeleine Swann, le personnage de retour joué par Léa Seydoux. Bien sûr, le méchant Safin de Rami Malek jouera également un rôle. Christoph Waltz apparaît également dans la bande-annonce, alors attendez-vous à voir Blofeld jouer un rôle dans l’avenir de Bond.

No Time To Die devrait sortir en salles le 10 avril. Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris et Léa Seydoux (qui apparaît également dans Death Stranding) joueront respectivement M, Q, Miss Moneypenny et Madeleine Swann. Dans un mouvement sans précédent, le compositeur de No Time To Die a été transformé tardivement en production. Le compositeur oscarisé Hans Zimmer (Le Roi Lion, Gladiateur, Blade Runner 2049) a succédé à Dan Romer.

De nombreuses autres bandes-annonces de films ont été montrées pendant le jeu, notamment Mulan, Black Widow et The Quiet Place 2, entre autres. Vous pouvez tous les regarder dans notre tour d’horizon de la bande-annonce du film Super Bowl.