NoiTel Mobile lancera bientôt le MoreVoice à 4,99 euros par mois

Selon les dernières rumeurs, l’opérateur virtuel NoiTel Mobile, devrait lancer une nouvelle offre nommée demain, mardi 3 mars 2020 MoreVoice pour seulement 4,99 euros par mois.

L’offre en question devrait également rester active pendant toute la période de Pâques, jusqu’au 30 avril 2020. Voyons tous les détails et ce que propose la promotion.

NoiTel Mobile: nouvelle offre MoreVoice

L’offre MoreVoice offrira minutes illimitées à tous les numéros nationaux de téléphonie mobile et fixe e 20 SMS à tous les numéros nationaux a 4,99 euros par mois. En détail, l’offre en question est dédiée à ceux qui utilisent encore aujourd’hui un téléphone mobile uniquement pour appeler et envoyer des SMS, sans avoir besoin d’un forfait pour la navigation sur Internet.

Les SMS inclus dans l’offre qui ne seront pas utilisés pendant le mois d’utilisation, ne peuvent pas être combinés avec ceux du mois suivant. Le coût d’une nouvelle SIM NoiTel Mobile est de 10 euros, alors que le coût d’activation devrait être de 5 euros mais pour être sûr, il ne reste plus qu’à attendre demain, pour plus d’informations auprès de l’opérateur.

MoreVoice devrait remplacer, selon les rumeurs, l’actuel Voice Plus, qui ne sera donc plus activé à partir de demain, 3 mars 2020. Voice Plus vous rappelle qu’il fournit des minutes illimitées à tous les numéros fixes et mobiles nationaux, 10 SMS à tous les numéros nationaux et 1 Go de trafic Internet au prix de 5,99 euros par mois. Je vous rappelle que NoiTel Mobile est un opérateur de réseau virtuel qui utilise depuis juillet 2019 le réseau Vodafone 4G jusqu’à 60 Mbps en téléchargement et 40 Mbps en téléchargement.