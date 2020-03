Nokia 5.3: caractéristiques, prix et disponibilité

Après l’annulation du Mobile World Congress 2020, Nokia a tenu un événement de streaming spécial où a annoncé sa gamme mobile pour cette année. L’un des plus importants est le Nokia 5.3, cheval de bataille de l’entreprise dans le domaine de milieu de gamme.

Le Nokia 5.3 a un Écran HD + de 6,55 pouces (1600 x 720 pixels) avec un rapport d’aspect de 20: 9 et une encoche située sur le bord supérieur. A l’intérieur il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 665, accompagné de configurations de RAM DPDDR4x de 3, 4 et 6 Go, ainsi que des options de stockage de 64 et 128 Go avec prise en charge de uSD jusqu’à 512 Go.

En termes de caméras, le terminal a un arrangement à quatre lentilles: Le principal 13 MP f / 1.8, ultra grand angle (118 degrés) de 5 MP, macro de 2 MP et 2 MP supplémentaires pour la profondeur. D’une manière générale, c’est un mobile de milieu de gamme et nous devrions nous attendre à des performances modestes dans le domaine de la photographie, même si Nokia est allé plus loin et a déclaré que c’était l’une des caractéristiques les plus frappantes.

L’entreprise s’assure que il est possible d’utiliser Nokia 5.3 pendant deux jours, grâce à sa batterie de 4000 mAh. Le matériel de presse assure que nous pourrons lire des films en streaming ou jouer sans craindre que la batterie ne dure pas, même si nous savons que cette dernière est discutable car ce sont les jeux qui demandent le plus cette fonctionnalité.

Tout ce qui précède fonctionne sous Android 10 avec une expérience propre et sans bloatware, comme la société nous l’a habitué. Le Nokia 5.3 est prêt pour Android 11 et il aura sécurisé la sécurité et les mises à jour logicielles. Enfin et surtout, le téléphone dispose d’une prise casque, une fonctionnalité qui commence progressivement à disparaître, mais pas dans le milieu de gamme.

Prix ​​et disponibilité du Nokia 5.3

Le Nokia 5.3 sera disponible dans le monde en avril couleurs Cyan, Sable et Charbon et sera vendu à un prix de 189 Euros dans sa RAM de 4 Go / 64 Go et sa configuration de stockage, respectivement. Pour le moment il n’y a pas de prix officiel pour Mexique, bien qu’au taux de change actuel affecté par la coronavirus serait 4889 pesos.

