Nokia 5.3 pourrait arriver bientôt avec quatre caméras

En novembre 2017, HMD Global a dévoilé le Nokia 5, suivi par Nokia 5.1 et Nokia 5.1 Plus. Le Nokia 5.2 n’a pas encore été officiellement annoncé, mais récemment des informations ont été divulguées en ligne sur un appareil avec caméra arrière 48 MP et une encoche en forme de larme.

Le mois dernier, nous avons vu des images qui étaient apparues sur le net d’un probable Nokia 5.2 montrant un système de caméra quadruple. Cependant, la société a peut-être surmonté l’idée de libérer cet appareil pour faire place à un Nokia 5.3. NPU (Nokia Power User) a récemment partagé des informations exclusives sur l’arrivée d’un Nokia 5.3.

Nokia 5.3 pourrait être le prochain appareil Android de l’entreprise

L’appareil aurait quatre caméras: 16MP + 5MP + 8MP + 8MP. À l’arrière, cependant, vous trouverez un appareil photo selfie 8 MP. La taille de l’écran sera de 6,55 pouces avec un rapport d’aspect de 18: 9. La configuration de stockage intégrée ne sera que de 64 Go, mais la RAM peut varier de 3 à 6 Go de RAM.

Le Nokia 5.3 peut également être équipé d’une batterie de 4000 mAh. Informations sur le processeur Qualcomm Snapdragon 660 ou 665 ont été repérés sur Geekbench avec le nom de code “Captain America». Le téléphone aurait également été introduit pour la certification Wi-Fi sous les noms TA-1223, TA-1227 et TA-1229.

Le Nokia 5.3 est connu sous le nom de code Captain America. Il pourrait bientôt être commercialisé sur le marché des appareils milieu de gamme. La version avec 6 Go de RAM pourrait coûter environ 200 $. Par conséquent, les variantes avec moins de Go de RAM devraient être moins chères.