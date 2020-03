Nokia 5.3, un milieu de gamme avec Android One à un prix raisonnable

HMD a présenté le smartphone Nokia 5.3, un milieu de gamme qui se distingue par l’utilisation du programme Android One et un prix serré pour ce qu’il offre.

HMD Global a dévoilé ses nouveaux smartphones hier soir en utilisant une conférence en ligne comme moyen de surmonter l’annulation d’événement due à la pandémie de coronavirus. L’un était le Nokia 8.3 que nous avons annoncé hier, une gamme moyenne-haute avec un prix que nous avons trouvé trop élevé pour ses caractéristiques dans l’annonce.

Un autre a été ce Nokia 5.3 qui nous concerne, plus petit, avec moins d’avantages, mais celui-ci est beaucoup moins cher. Il est basé sur un grand écran multi-touch à résolution réduite, tandis que le SoC de Qualcomm convient à ce type de terminal.

La caméra arrière a été renforcée avec le capteur quad et dans un design en cercle que nous avons déjà vu dans d’autres Nokia, tandis que la caméra avant est beaucoup plus discrète et est insérée dans la goutte d’eau typique. La batterie est de bonne taille avec 4000 mAh et une charge rapide, et Nokia dit qu’elle offrira jusqu’à deux jours d’autonomie.

Le châssis est en polycarbonate, mais nous supposons la bonne qualité habituelle dans l’entreprise avec un écran en verre incurvé “2.5D” et il a un bouton dédié pour l’assistant Google.

Spécifications Nokia 5.3

Affichage: IPS LCD 6,55 pouces. Rapport 20: 9

Résolution: 720 x 1600 pixels

Chipset: Qualcomm SM6125 Snapdragon 665

CPU: Huit cœurs (4 Kryo 260 Gold x 2,0 GHz + 4 Kryo 260 Silver x 1,8 GHz)

GPU: Adreno 610

RAM: 3-4-6 Go

Stockage: 64 Go

Caméra arrière: Quadruple capteur principal 13 MP, f / 1,8 – 5 MP (ultra large) – 2 MP (macro) – 2 MP (profondeur)

Caméra frontale: 8 MP, f / 2.0

Connectivité: USB Type-C – Wi-Fi ac – Bluetooth 4.2 – A-GPS

Les dimensions: 164,3 x 76,6 x 8,5 mm

Le poids: 185 g

La batterie: 4 000 mAh

Le smartphone pré-installe Android One et le fait sous Android One, un programme directement contrôlé par Google, mais avec des terminaux vendus sous sa propre marque par des tiers. Il utilise la version “stock” du système d’exploitation sans couches ajoutées et inclut l’engagement minimum de mises à jour de sécurité régulières pendant trois ans directement par Google et mises à jour du système d’exploitation Android garanti deux ans.

Le Nokia 5.3 sera disponible dans différentes finitions de couleurs lors d’un lancement international en avril au prix de 189 euros en configuration avec 4 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage.