Nokia 8.3 5G, toutes les informations, caractéristiques et avis

Nokia revient avec la ration de nouvelles prévue pour le Mobile World Congress qui n’a jamais eu lieu, et il le fait en présentant quatre terminaux. Trois d’entre eux, les smartphones – Nokia 8.3, Nokia 5.3 et Nokia 1.3 -, et un dernier téléphone multifonction, le Nokia 5310 présenté en 2007, ont repris vie en 2007.

Le plus ambitieux de tous est le Nokia 8.3 5G qui, comme son nom l’indique, bénéficie d’une connectivité de pointe.

Nokia 8.3, connectivité 5G complète

Dans sa conception, nous voyons un grand protagonisme du module photographique, dans lequel il comprend maintenant jusqu’à quatre capteurs et sur lequel nous voyons le cachet du logo Zeiss. Sur sa façade, Nokia donne tout à l’écran, qui se passe désormais de l’encoche pour se perforer dans l’un de ses coins.

Son écran est LCD, bien qu’en grandes dimensions. Rien de moins que 6,8 pouces de diagonale, le même que le Galaxy Note 10+ – l’un des terminaux les plus grands et les plus actuels.

À l’intérieur, nous trouvons l’un des processeurs appelés à être des protagonistes en 2020. Le Snapdragon 765G, le seul de Qualcomm avec Connectivité 5G intégrée sur la puce elle-même – contrairement au Snapdragon 865 – bien qu’avec des capacités dans la section des performances qui soient toujours un cran au-dessous du meilleur que la marque sait faire.

Lors de la présentation, qui a finalement été totalement numérique à cause du coronavirus, Nokia a pris le temps de souligner que c’est l’appareil avec le support de bande le plus répandu du marché.

Ils l’accompagneront deux versions de mémoire, 6 et 8 Go de RAM, qui arriveront respectivement avec 64 ou 128 Go de mémoire interne, toujours avec une extensibilité par microSD jusqu’à 400 Go.

Dans son module photographique on trouve un Capteur principal 64 MP, équipé d’un capteur macro grand angle 12 MP et basse résolution. De plus, Nokia ajoute un quatrième capteur, cette fois comme support pour le calcul de la profondeur.

Sa batterie est grande, mais pas scandaleuse compte tenu de la taille précitée et de 220 grammes de poids. Monter jusqu’à 4500 mAh, avec une charge rapide de 18 W.

Nokia 8.3 5G

Affichage

6,8 “, LCD, FullHD + (1080p)

La taille

79 x 172 mm

Grosseur

9,0 mm

Le poids

220 grammes

Processeur

Snapdragon 765G, 7 nm

RAM

6, 8 Go

La mémoire

64, 128 Go et microSD

Appareil photo principal

64 MP f / 1.9, grand angle 12 MP f / 2.2, macro 2 MP et profondeur 2 MP

Caméra frontale

24 MP f / 2.0

La batterie

4500 mAh, charge rapide 18W

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales latéral

Connectivité

5G (NSA et SA), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, radio FM, USB C, prise, GPS, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Lancement

Été 2020

Prix ​​officiel

À partir de 599 euros

Nokia 5.3 5G: sortie, disponibilité et prix

Le Nokia 8.3 est attendu cet été à un prix de départ initial de 599 euros dans sa modalité 6 Go et 64 Go, soit 649 euros pour la version 8 Go et 128 Go.

