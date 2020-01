Nokia 9.2 PureView sera le prochain haut de gamme de l’entreprise

Revenons à parler de l’un des prochains smartphones de la société finlandaise HMD Globalou le Nokia 9.2. Il y a quelque temps, des rumeurs ont circulé en ligne qui parlaient d’un éventuel report des débuts officiels sur le marché à l’automne 2020, mais maintenant de nouvelles rumeurs sont arrivées. Selon ce dernier, le smartphone sera distribué sur le marché sous le nom de Nokia 9.2 PureView.

Nokia 9.2 PureView arrive bientôt au prix d’environ 600 €

Le Nokia 9 PureView a été présenté il y a environ un an lors du dernier salon Mobile World Congress 2020 et sa particularité était dans le secteur photographique. puisque ce dernier était en fait composé d’une caméra arrière penta. Plusieurs rumeurs avaient suggéré l’arrivée de son successeur qui aurait dû s’appeler Nokia 9.2 mais, comme déjà mentionné, le terminal sera appelé Nokia 9.2 PureView.

Selon les dernières rumeurs, il semble que la société finlandaise envisage de changer certaines choses pour cet appareil. Pour le secteur photographique, par exemple, la société semble ayant décidé d’abandonner la technologie Light Camera en faveur d’un secteur photographique plus simple et plus conventionnel. Cependant, la société n’a pas encore révélé de détails officiels.

Il y aura également des changements par rapport au modèle précédent en ce qui concerne le prix de vente. Le nouveau Nokia 9.2 PureView il pourrait en fait être proposé à un prix 600 €, et cela le placerait exactement dans la même fourchette de prix que le précédent Nokia 8. En ce sens, HMD Global semble donc avoir décidé de changer de stratégie, proposant à nouveau un smartphone haut de gamme mais à un prix plutôt compétitif.

Certaines fonctionnalités de cet appareil incluent la présence du processeur haut de gamme de Qualcomm, c’est-à-dire le SoC Snapdragon 865, le prise audio 3,5 mm pour les écouteurs, prise en charge de chargement sans fil et une conception innovante avec une bonne optimisation des bords latéraux et des lunettes d’affichage.