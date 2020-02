Nokia annule sa participation au MWC 2020

Nokia vient de confirmer qu’il annule sa participation au Mobile World Congress 2020 à la suite d’autres grandes entreprises telles que Sony, Amazon, Nvidia, NTT, Sprint, Facebook... Dans un communiqué de presse, l’entreprise remercie à la fois la GSMA et les gouvernements de l’Espagne et de la Catalogne pour l’organisation mais ils ont l’intention de se retirer de la foire après l’évaluation des risques du coronavirus.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit de Nokia, la partie finlandaise qui concerne les réseaux et les systèmes, l’un des assistants les plus importants du Hall 3 avec plus de 3000 m2 de surface (à ne pas confondre avec le fabricant de téléphones HMD, qui a la marque Nokia pour terminaux)

L’entreprise elle-même reconnaît que les raisons de son annulation ont à voir avec le sprotéger la santé et le bien-être des employés et des tiers, tout en reconnaissant la responsabilité de l’industrie et de ses clients:

Bien que la santé et la sécurité de nos employés soient notre priorité absolue, nous reconnaissons également que nous avons une responsabilité envers l’industrie et nos clients. Dans ce contexte, nous avons pris le temps nécessaire pour évaluer une situation en évolution rapide, collaborer avec la GSMA et d’autres parties intéressées, consulter régulièrement des experts et des autorités externes et planifier la gestion des risques sur la base d’un large éventail de scénarios. .

La conclusion de ce processus est que nous pensons que la décision prudente est d’annuler notre participation au Mobile World Congress. Nous voulons exprimer notre gratitude à la GSMA, aux gouvernements chinois et espagnol, ainsi qu’à la Generalitat de Catalogne, et à bien d’autres qui ont travaillé sans relâche pour relever les défis résultant du nouveau coronavirus, et avons notre plein soutien dans leur progression. .

Bien sûr, bien que la société ait annoncé son annulation lors de l’événement, y compris des réunions avec les clients et les parties prenantes à Barcelone, Nokia prévoit de rencontrer directement leurs clients et parties prenantes à travers une série d’événements “Nokia Live” destiné à présenter leurs produits et lancements qu’ils avaient programmés pour le MWC 2020.

De son côté, Deutsche Telekom a également annoncé qu’elle annule également sa participation au MWC 2020 pour protéger la santé de ses employés.

