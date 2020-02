Nokia Captain America (Nokia 5.2): spécifications, prix et images

Il y a quelques jours, la société finlandaise HMD Global a commencé à envoyer des invitations à la presse pour l’événement de présentation qui se tiendra lors du prochain Mobile World Congress 2020, précisément le 23 février. Nous savons que la société prévoit d’annoncer plusieurs appareils, et le milieu de gamme sera parmi eux Nokia 5.2. Au cours des dernières heures, en particulier, de nouveaux détails intéressants sur cet appareil sont arrivés.

Nokia 5.2: voici les spécifications, le prix et les images en direct

Jusqu’à présent, nous avions quelques nouvelles concernant ce nouveau terminal de marque Nokia, mais maintenant les informations deviennent de plus en plus importantes. Plus précisément, le prochain smartphone de HMD Global a été repéré dans certaines images en direct. Le périphérique (qui est actuellement connu sous le nom de code Nokia Captain America) semble suivre d’un point de vue esthétique ce que l’entreprise a fait jusqu’à présent.

Au dos, en fait, il y en a un zone circulaire dans lequel ils sont placés quatre capteurs photographiques arrière. Sous les capteurs, il y a également un capteur biométrique pour déverrouiller une forme circulaire et le logo Nokia. Sur le front, cependant, il semble y avoir un affichage avec une encoche classique.

Les images en question ont été révélées par le célèbre bécher Evan Blass qui nous a également fourni d’autres informations. Selon le bailleur, l’avenir Nokia 5.2 sera disponible avec au moins une coupure de mémoire de 6 Go de RAM et 64 Go stockage interne. En ce qui concerne le prix de vente possible, le bailleur spécule qu’il sera autour 160 €. Le smartphone devrait être disponible sur le marché vers le 4 mars 2020.