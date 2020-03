Nokia lance un remake du célèbre 5310 Xpress Music d’il y a treize ans

Vous vous souviendrez tous du légendaire Nokia 5310 Xpress Music de la lointaine 2007, avec lecteur MP3 et boutons de musique dédiés pour changer de piste et mettre en pause ou démarrer la lecture de la musique.

Eh bien, HDM Global, la société finlandaise qui fabrique des appareils de marque Nokia, a annoncé l’arrivée sur le marché d’une nouvelle édition du célèbre 5310 Xpress Music, qui présente un design légèrement révisé, certainement plus moderne, et un secteur du matériel considérablement amélioré, compte tenu toutefois du segment de marché dans lequel s’inscrit cet appareil: celui des Feature Phones, en fait.

Nokia 5310 Xpress Music, les fonctionnalités

Équipé de deux haut-parleurs avant et d’une super batterie conçue pour offrir “des heures et des heures de conversation et des semaines en mode veille sans jamais le recharger”, le Nokia 5310 Xpress Music fait de l’expérience audio son point fort, intégrant à cet égard , un lecteur MP3 et une radio FM. Plus précisément, le Nokia 5310 garantit jusqu’à 7,5 heures de conversation continue et jusqu’à 22 jours d’utilisation en mode veille avec double SIM, ou jusqu’à 30 jours avec une seule SIM.

Nokia 5310 Xpress Music est équipé d’un écran QVGA 2,4 pouces courbé avec des boutons de musique dédiés et est alimenté par le processeur MT6260A accompagné de 8 Mo de RAM et montez le système d’exploitation Series 30+. Le téléphone est équipé d’un appareil photo VGA avec flash et d’un espace de stockage interne de 16 Mo extensible avec MicroSD jusqu’à 32 Go. Il dispose d’une prise audio 3,5 mm et prend en charge la connectivité GSM 900/1800 et Bluetooth 3.9. Le Nokia 5310 Xpress Music sera en vente au prix d’environ 39 euros.