Nom Nom Apocalypse apporte une prise de vue descendante sur le thème de la nourriture à Nintendo Switch

Développé et publié par Deadleaf Games, Nom Nom Apocalypse est un jeu de tir de haut en bas situé dans un monde ravagé par l’apocalypse. Le hic, c’est que le monde a été envahi par des monstres alimentaires. Vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce ci-dessous.

Nom Nom Apocalypse peut être joué seul ou avec un autre survivant dans une coopérative locale. Vous pouvez également jouer en ligne via Steam Remote Play Online. Tout comme les monstres, les armes sont toutes sur le thème de la nourriture, avec plus de 30 armes comme le Ketchup Squirter et Fork Crossbow. Il y a aussi plus de 45 avantages différents qui apportent des capacités spéciales, ce qui pourrait être ce dont votre chef a besoin pour survivre contre les hordes voraces.

Deadleaf Games est un studio individuel dirigé par Josh Sacco. “Il y a une créativité sérieuse derrière les films de monstres classiques que je trouve vraiment inspirants”, a-t-il déclaré. “Pour mon premier jeu indépendant, je voulais canaliser cette histoire campy avec des monstres à la fois effrayants et mignons et un art qui saute aux yeux, mais ces pansements sont un tireur d’arcade difficile à utiliser exigeant concentration, précision et persévérance.”

Bien que le prix n’ait pas été annoncé, vous pouvez consulter la page Steam du jeu ici. Il devrait être disponible à l’achat sur Steam le 14 février, alors qu’il arrivera sur Xbox One et Nintendo Switch à une date ultérieure en 2020.