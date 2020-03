Nomad rafraîchit la station de base Apple Watch et recharge 5 appareils

Ce matin, Nomad présente une version actualisée de sa populaire station de base pour Apple Watch. Les composants internes améliorés fournissent suffisamment de jus pour alimenter jusqu’à cinq appareils simultanément via un mélange de bobines Qi, de rondelles de charge et de ports USB. De plus, l’ensemble du chargeur sans fil offre des vitesses de 10 W pour les appareils éligibles, ce qui en fait sans doute la centrale électrique tout-en-un la plus convaincante du marché aujourd’hui. Une augmentation du prix sera certainement un frein pour certains acheteurs, mais la valeur globale ici combinée à notre recommandation précédente du modèle de première génération fait que la nouvelle station de base Nomad pour Apple Watch mérite votre attention. Frappez le saut pour plus de détails, les prix et la disponibilité.

Nomad réorganise la station de base Apple Watch

Si vous avez déjà rencontré la station de base de première génération de Nomad, vous ne trouverez pas beaucoup de différence dans la manière de modifier la conception avec l’annonce d’aujourd’hui. C’est principalement sous les améliorations du capot qui ont apporté des mises à niveau et expliquent la raison d’un saut de prix.

La dernière station de base Nomad Apple Watch fournit un chargeur Apple Watch entièrement intégré, bien qu’il soit toujours limité à un emplacement dédié par rapport à une approche de charge n’importe où que nous attendons depuis longtemps. Trois coussinets de charge 10W Qi se trouvent sous le même coussin en cuir que celui du modèle d’origine.

Le fait de retourner la station de base à l’arrière révèle un port PD USB-C de 18 W ainsi qu’un port USB-A de 7,5 W. Pour les appareils de notre vie qui ne prennent pas en charge la charge sans fil, c’est un ajout bienvenu. Des capteurs de lumière ambiante intégrés, qui diminuent automatiquement la nuit, complètent la liste des mises à niveau. Consultez la liste complète des spécifications ci-dessous:

Chargeur Apple Watch certifié MFi intégré

Charge sans fil 10 W

Surface de chargement sans fil en cuir rembourré

Port USB-C PD 18W

Port USB-A 7,5 W

Indicateurs de charge LED

Le capteur de lumière ambiante atténue les LED la nuit

Conçu pour Apple Watch Series 5 et compatible avec toutes les versions précédentes d’Apple Watch

Prend en charge le mode table de nuit

Prix ​​et disponibilité

La nouvelle station de base Nomad Apple Watch est disponible dès aujourd’hui pour 149,95 $. Il est actuellement en stock et disponible pour l’expédition. L’annonce d’aujourd’hui a entraîné une légère augmentation des prix par rapport au modèle de la génération précédente en raison des bobines Qi plus robustes à l’intérieur et de divers autres changements.

Prise de 9to5Toys

Sans aucun doute, le prix de 150 $ est un non-démarrage pour certains consommateurs. Cependant, je dois dire que le modèle de première génération a dépassé les attentes, il est donc facile d’attendre la même chose de l’annonce d’aujourd’hui. C’est bien pour Nomad de continuer à pousser l’enveloppe plus loin ici, mais c’est toujours une déception qu’Apple nous impose la rondelle de charge de la montre… en laissant AirPower comme juste un souvenir dans nos esprits.

Pour une alternative plus économique, envisagez d’utiliser le combo iPhone et chargeur Apple Watch d’Anker sur 60 $. Il ne gère pas autant d’appareils, mais il est également beaucoup moins cher.

