Nominations de médecins à distance en plein essor dans la crise des coronavirus

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des applications qui leur permettent de se rendre à distance chez le médecin pendant la crise du coronavirus, affirment les prestataires de santé…

CNET rapporte que les médecins les recommandent, en particulier aux patients souffrant de problèmes de santé chroniques, afin de minimiser le risque d’être exposé à une infection dans les hôpitaux et les cliniques.

Visiter un cabinet médical et potentiellement vous exposer à COVID-19 est une proposition risquée pour toutes les personnes impliquées. Et comme Kerry Palakanis, responsable des soins de santé, l’a déclaré à Brian Cooley de CNET, c’est là que la télémédecine répond à un besoin critique.

«Pour les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques, nous ne voulons pas qu’elles pénètrent dans l’environnement traditionnel des soins de santé et s’exposent au COVID», a-t-elle déclaré. “Nous voulons les garder hors du système où ils peuvent rester en bonne santé.”

Les visites en personne sont bien sûr nécessaires une partie du temps, en particulier pour les tests qui ne peuvent être effectués que dans un hôpital ou un cabinet médical, mais les rendez-vous à distance sont tout aussi bons pour de nombreux rendez-vous.

Palakanis, directeur exécutif de Connected Care chez Intermountain Healthcare à Salt Lake City, dit que la télémédecine est particulièrement idéale pour les visites de suivi où les médecins discutent avec les patients de leurs sentiments et discutent des résultats de l’équipement de surveillance des patients à distance. Les patients vivant dans des zones rurales où un spécialiste peut être trop loin pour voyager facilement peuvent également bénéficier de consultations à distance. Et, bien sûr, les médecins utilisent la technologie pour présélectionner les personnes qui présentent des symptômes de coronavirus.

Il y a deux ans, je suis passé à un service de médecin de famille basé sur une application, lorsqu’un programme du National Health Service a été lancé à Londres. J’ai été particulièrement impressionné par la vitesse.

Contrairement aux rendez-vous chez le médecin généraliste, ceux de Babylon sont disponibles presque immédiatement. En appuyant sur le bouton pour obtenir la capture d’écran, on m’en a proposé un juste 16 minutes plus tard. La dernière fois que ma partenaire a utilisé le service, elle a obtenu un rendez-vous pour six minutes.

Vous choisissez entre la vidéo et l’audio (la vidéo est la valeur par défaut), obtenez un champ de texte pour saisir vos symptômes et la possibilité d’ajouter une photo – à partir de votre pellicule ou en prendre une directement dans l’application […]

Ma consultation était pour quelque chose de très banal, mais je l’ai trouvé tout aussi efficace qu’un rendez-vous conventionnel – et massivement plus pratique.

En effet, de deux manières, la consultation de Babylone est meilleure qu’une nomination traditionnelle. Premièrement, vous avez un accès direct (et presque immédiat) aux notes que le médecin a prises pendant l’appel. Cela agit comme un rappel pratique de ce qui a été décidé, et aussi une occasion de vérifier que les choses ont été correctement enregistrées.

Deuxièmement, vous pouvez rejouer la vidéo ou l’audio à tout moment. Si votre médecin vous a déjà dit quelque chose lors d’un rendez-vous et que vous avez constaté plus tard que vous ne pouviez pas vous souvenir exactement de ce qu’ils avaient dit, la possibilité d’avoir accès à une rediffusion est vraiment intéressante.

Deux ans plus tard, je l’utilise toujours avec beaucoup de plaisir.

