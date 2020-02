Non, la PS5 et la Xbox Series X ne seront probablement pas retardées par le coronavirus

Un récent rapport affirme que les dates de sortie de la PS5 et de la Xbox Series X pourraient être retardées en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais nous ne pensons pas que ce soit très probable.

La société de services financiers Jefferies Group (via Business Insider) a publié cette semaine une note affirmant que, en raison de la fabrication par Sony et Microsoft de leurs consoles et accessoires en Chine (qui a été le plus durement touchée par le virus), les prochaines séries PS5 et Xbox Les versions X peuvent être retardées.

“Le secteur du jeu vidéo est en train de fabriquer, ou commence à changer, une génération de produit sur plusieurs années pour la saison des vacances 2020”, indique la note. “Si [company] les arrêts dépassent environ un mois, les horaires des matchs seront retardés. Les nouvelles consoles pourraient également souffrir de problèmes d’approvisionnement en raison d’une interruption prolongée, avant les lancements prévus à l’automne 2020. “

Ne paniquons pas

(Crédit d’image: Microsoft)

Nous ne pensions pas que cela semblait probable – surtout compte tenu de la panique qui entoure actuellement le coronavirus. Nous avons donc décidé de demander à Michael Pachter, analyste de l’industrie des jeux et directeur général d’Equity Research, de peser sur le rapport.

Alors que Pachter souligne qu’il est difficile de savoir combien de temps durera l’épidémie de coronavirus, il souligne également que, bien que l’industrie mobile puisse être perturbée par l’épidémie, les fabricants de consoles sont une autre marmite de poisson.

Alors que Apple aime la fabrication chinoise, Microsoft et Sony ne se limitent pas au pays.

“[Apple] n’a pas vraiment d’alternative de fabrication réaliste en raison de la complexité de l’assemblage (nombreux composants, spécifications très élevées, coût relativement élevé) “, explique Pachter à TechRadar.” En revanche, la Xbox et la PlayStation ne doivent pas être produites en Chine, mais c’est évidemment le pays le moins cher. “

Pachter poursuit en expliquant que Microsoft et Sony devraient subir moins de pression car les deux sociétés ont des demandes de production plus faibles, en raison de leurs dates de sortie fin 2020, et (pire scénario) ont des alternatives de fabrication dans des pays tels que Taiwan et le Vietnam. D’un autre côté, selon les rumeurs, Apple publierait l’iPhone 12 beaucoup plus tôt – en septembre -, donc toute interruption pourrait entraîner des retards en raison des dizaines de millions d’unités qu’ils devraient essayer de déplacer – et rappelez-vous, ils sont assez beaucoup confiné à la Chine pour cette production.

Pachter estime que Microsoft et Sony ne commenceront pas la production sur leurs consoles de nouvelle génération avant juin au moins. Cependant, lorsqu’ils le feront, ils n’envisageront de produire qu’environ un million d’unités par mois, contre trois à quatre millions d’unités par mois, selon Apple.

“Si le coronavirus dure jusqu’en juin, ce sera un problème pour [Microsoft and Sony]”, Nous dit Pachter.” Il est possible que cela dure aussi longtemps, mais la Bourse vous dit que ce n’est pas le cas. Si tel était le cas, le marché se ferment en raison de la perturbation à long terme de la chaîne d’approvisionnement. “

“Je pourrais voir Apple paniquer si le coronavirus est toujours un problème dans un mois, mais je pense que Sony et Microsoft organiseront tranquillement la production à Taïwan et au Vietnam (à un coût de peut-être 5 à 10 dollars de plus), juste pour être sûr . “

Surpasse les tarifs

(Crédit d’image: N / A)

Dans le pire des cas, Pachter pense toujours que Microsoft et Sony auront des plans en place. Et c’est à cause du tarif chinois de Trump.

Le président Trump avait proposé une taxe de 25% sur les articles en provenance de Chine vers les États-Unis, ce qui aurait fait grimper les prix des Xbox Series X et PS5, mais l’accord de phase un signé par les États-Unis et la Chine le mois dernier signifie que cela ne se fera pas. – au moins pour l’instant.

Mais comme le souligne Pachter, il est probable que Microsoft et Sony aient tous deux un plan de sauvegarde pour la production au cas où les tarifs iraient de l’avant.

“Je ne sais pas ce qu’ils ont l’intention de faire, mais je suppose qu’ils envisagent sérieusement de déplacer la moitié de leur production à Taïwan ou au Vietnam pour répondre à la demande américaine”, nous dit Pachter.

Bien que rien ne soit gravé dans le marbre, et nous ne pouvons pas affirmer définitivement que cela ne se produira pas, pour l’instant au moins, il semble peu probable que nous voyions la PlayStation 5 et la série X retardées.