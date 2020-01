Non, le coronavirus ne peut pas être guéri avec de l’eau de Javel – .

Si vous contractez le coronavirus d’une manière ou d’une autre, il n’y a aucune raison de paniquer, mais il est crucial de s’assurer qu’il s’agit bien du coronavirus et non de la grippe – ce dernier peut être plus dangereux, et même plus mortel, vous y êtes juste habitué car il existe depuis âge. Il est également important de le traiter en conséquence et de vous isoler des autres pour limiter la propagation de l’infection. Mais quoi que vous fassiez, ne buvez aucune forme d’eau de Javel, car cela ne guérira rien.

Plus de 6 000 personnes ont été infectées et 132 sont décédées, selon les rapports officiels, bien que l’on pense que de nombreuses autres personnes pourraient également être atteintes de la maladie. Peu importe l’ampleur des efforts pour limiter les infections en Chine, c’est toujours une tâche énorme. Des infections ont déjà été enregistrées chez des patients qui n’ont même pas été en Chine. Même les patients qui ne présentent pas de symptômes peuvent infecter les autres, nous avons appris il y a quelques jours.

Lorsque les symptômes arriveront, ils imiteront la grippe commune, c’est pourquoi vous avez besoin d’un test spécifique pour confirmer l’infection par le coronavirus. Et il n’y a pas de traitement miracle ni de vaccin pour le nCoV 2019, car il porte le nom de code. Votre système immunitaire, associé à des médicaments prescrits pour traiter vos symptômes, est tout ce dont vous avez besoin. Mais, encore une fois, l’ingestion d’une quantité quelconque d’eau de Javel ne fera absolument rien pour vous en termes de guérison du coronavirus. Pendant que nous y sommes, l’eau de Javel ne fonctionnera pas non plus contre le cancer, le VIH ou toute autre maladie dangereuse.

Même si vous êtes un fervent amateur de QAnon et que vous venez d’entendre que le MMS (Miracle Mineral Solution), qui est un type de javellisant, empêchera le coronavirus, asseyez-vous. Ne recevez pas de MMS et résistez à la tentation de vous faire plaisir avec de l’eau de Javel. Ce remède miracle particulier pour le virus se propage déjà parmi les croyants de QAnon, rapporte The Daily Beast. Et il semble que certaines personnes soient prêtes à vous vendre du MMS comme traitement si vous êtes prêt à en payer le prix.

OH LORDY, ça va empirer, bien pire. L’agenda du dépeuplement maléfique bat son plein. PROTÈGE TOI. Obtenez le spray 20-20-20. regarde cette video. Le site Web qui l’a est dans la vidéo et la description. https://t.co/cWfMQZHoY5

– chiefpolice (@ chiefpolice2) 28 janvier 2020

La FDA a averti les consommateurs à plusieurs reprises de ne pas boire de MMS, appelant la substance «javellisant dangereux», qui pourrait provoquer des «vomissements sévères» et «une insuffisance hépatique aiguë». Maintenant, si vous ressentez de tels symptômes, cela signifie que l’eau de Javel fonctionne comme prévu . Cela ne guérit tout simplement pas le virus. Et vous devrez traiter à la fois l’infection par le coronavirus et les nouvelles conditions médicales liées à l’eau de Javel que vous vous êtes données.

Vous pourriez même mourir du MMS avant que le coronavirus n’ait une chance de vous tuer. Le rapport note qu’une femme qui a pris du MMS pour éviter de contracter le paludisme en 2009 est décédée presque immédiatement après l’avoir avalé.

Source de l’image: Kin Cheung / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.