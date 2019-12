Non, Safari ne passe pas de WebKit à Chromium FFS

Il y a eu un rapport étrange faisant le tour de la rumeur sociale ce matin selon lequel Apple abandonnerait WebKit en tant que moteur de rendu HTML Safari au profit de la fourchette Chromium de Google.

Tout a commencé avec ChromeUnboxed:

Un jour après Noël, un lecteur a livré un savoureux petit cadeau à notre boîte de réception collective et les implications sont assez grandes. Si l'on en croit les captures d'écran de cet e-mail / article, il semble qu'Apple soit en train de passer du navigateur Web Safari à Chromium dans un mouvement similaire à ce que Microsoft a fait récemment avec Edge. Il est choquant, honnêtement, d'envisager Apple de se plier de cette façon, mais cela a beaucoup de sens à long terme.

Seulement non. Pas du tout.

Et de quelqu'un mieux placé que n'importe qui pour connaître le présent et l'avenir de WebKit:

C'est complètement faux. Pas un tel plan. L'adresse e-mail supposée n'est pas celle des équipes Safari / WebKit, il n'y a pas de code ITP dans Chromium qui pourrait être activé, et la capture d'écran n'est pas une véritable conception de Safari.

– othermaciej (@othermaciej) 27 décembre 2019

Habituellement, je ne publierais pas un tweet comme ça, mais WebKit est open source et la nature de la rumeur est telle qu'elle se répandra sans aucun doute comme une traînée de poudre s'il n'est pas réprimé. Difficile.

Mais vraiment, il ne devrait même pas avoir besoin d'être cassé. Comme je l'ai dit en réponse au lien original sur Twitter:

J'y croirai quand j'arracherai mes yeux morts et froids pour le voir.

Le chrome existe pour servir les priorités de Google, pas le Web ouvert. Microsoft l'embrassant (et les développeurs s'en occupant) était mauvais pour le web ouvert. Apple le ferait aussi serait presque la fin.

Aussi: Ne construisez pas pour Chrome / Chrome. Ou Safari / WebKit. Forcer tous les navigateurs vers des normes largement prises en charge.

Nous n'avons pas vaincu IE juste pour expédier le Web dans une autre prison d'entreprise.

Nous avons besoin de plusieurs moteurs de navigation en concurrence pour mettre en œuvre au mieux les normes, ce qui signifie que WebKit de Safari et Gecko de Firefox doivent être adoptés et pris en charge tout autant, peut-être plus, que la fourche Chrome Chromium / Blink dominante. Et Microsoft devrait envisager de ramener Edge, même si cela nuit aux performances d'Electron. Parce qu'Electron n'est pas une solution. C'est un symbole du problème.

Joyeux temps des ingénieurs du navigateur, tout le monde!