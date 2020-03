Non seulement OnePlus 8 Pro intègre la fonctionnalité dont vous avez toujours rêvé, mais il est également meilleur que tout le monde – .

Les téléphones OnePlus peuvent être moins chers que leurs concurrents, mais ce ne sont pas des appareils parfaits. Le fabricant chinois de smartphones a toujours dû faire des compromis pour réduire les coûts, et l’un d’eux concernait une fonctionnalité que presque tous les autres téléphones haut de gamme possèdent. Il s’agit bien sûr de la charge sans fil, une fonctionnalité à laquelle OnePlus a résisté au fil des ans, expliquant qu’elle est trop lente par rapport à la charge filaire. OnePlus a également augmenté la vitesse de charge filaire sur ses téléphones pour compenser le manque de prise en charge sans fil, mais cela ne change pas le fait que la charge sans fil est incroyablement plus pratique. Avance rapide jusqu’au début de 2020, et nous avons vu les premières rumeurs dire que OnePlus adopterait enfin la recharge sans fil pour sa série OnePlus 8. Et maintenant, nous avons une rumeur d’un initié fiable qui révèle que la recharge sans fil de OnePlus sera encore plus rapide que celle de l’iPhone 11 ou du Galaxy S20.

Le chargement sans fil est douloureusement lent sur l’iPhone à 7,5 W, mais vous l’utiliserez de plus en plus dès que vous placerez un tapis de chargement sans fil sur votre bureau ou votre table de nuit. D’autres téléphones, comme la nouvelle série Galaxy S20, prennent en charge une charge sans fil encore plus rapide, à 15 W, ce qui la rend encore plus pratique. Mais OnePlus serait encore plus rapide, Ishan Agarwal, un jeune adolescent, a déclaré à 91mobikles que le OnePlus 8 Pro prendrait en charge la charge sans fil 30W ainsi que la charge sans fil inversée 30W.

En ce qui concerne les OnePlus 8 et 8 Pro haut de gamme, vous savez déjà qu’ils obtiendront un affichage de perforation de 120 Hz. Le 8 Pro comportera à coup sûr une prise en charge double 5G et bénéficiera également d’une prise en charge de charge sans fil inversée de 30 W. Oui, à la fois normal et inversé. Https: //t.co/Kv7jtVuYO7

C’est une mise à niveau massive pour OnePlus, et certainement, une fonctionnalité que les fans apprécieront certainement, en supposant que la fuite est exacte – mais Agarwal a un excellent bilan en matière de fuite de détails OnePlus.

Plus tôt cette semaine, Xiaomi a présenté un téléphone prenant en charge des vitesses de chargement sans fil de 40 W, une fonctionnalité que Apple devrait voler pour l’iPhone. Mais il n’est pas clair si des combinés commerciaux Xiaomi fourniront réellement une charge sans fil de 40 W. OnePlus, quant à lui, pourrait avoir la meilleure chose à faire.

Cependant, il n’est pas clair si les deux autres téléphones OnePlus 8, y compris le Lite et le modèle standard, prendront en charge la charge sans fil.

Le rapport note que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro comporteront des spécifications similaires, notamment le processeur Snapdragon 865 et les écrans 120 Hz.

Le Pro proposera également une prise en charge 5G double mode, mais il n’est pas clair si le OnePlus 8 aura la 5G activée. La puce 865 est livrée avec un support 5G intégré, donc le OnePlus 8 moins cher devrait également être un téléphone 5G.

Le OnePlus 8 aura un écran OLED de 6,5 pouces avec un capteur d’empreintes digitales intégré et une caméra selfie perforatrice et sera disponible en trois variantes: 6 Go / 128 Go, 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go. Le Pro aura un écran OLED 6,65 pouces légèrement plus grand avec un design similaire.

En ce qui concerne les appareils photo, les deux téléphones auront un module d’appareil photo à triple objectif comprenant des capteurs de 48 mégapixels, 16 mégapixels et 2 mégapixels. Le Pro dispose également d’une caméra ToF à l’arrière.

Le OnePlus 8 embarquera une batterie de 4000 mAh qui prend en charge la charge filaire de 30 W, tandis que le Pro arborera une batterie de 4500 mAh avec un support de charge Super Warp de 50 W.

OnePlus lancera en effet un téléphone bas de gamme, mais nous ne connaissons pas encore son nom. Ce que nous savons, c’est qu’il coûtera environ 400 £ au Royaume-Uni, qu’il aura une puce Mediatek et qu’il sera lancé en juillet dans la plupart des pays. Il comportera également un affichage de trou de perforation de 90 Hz!

Dans un tweet séparé, Agarwal a déclaré que le OnePlus 8 Lite pourrait coûter environ 400 £ (512 $) au Royaume-Uni, avec un processeur Mediatek et un affichage à 90 Hz. Le téléphone devrait être disponible dans les magasins en juillet dans la plupart des pays.

Ce ne sont que des rumeurs, mais elles semblent très familières car nous les avons déjà entendues de différentes sources. Cela dit, nous devrons attendre l’événement rumeur de OnePlus à la mi-avril pour tout confirmer.

