Noom montre qu’il y a de la science et beaucoup d’aide pour aider à perdre du poids – .

Au fil des ans, de nombreux régimes à la mode ont surgi et vous entendrez dire par un ami ou deux que vous “devez l’essayer”. Bien sûr, certains régimes fonctionnent pour certaines personnes, mais il y a beaucoup plus à perdre du poids que simplement manger un type particulier de nourriture ou réduire votre consommation de nourriture en général. Beaucoup de gens ont du mal avec cela et il n’y a aucune honte à cela. Il y a encore plus de gens qui ne veulent pas abandonner complètement les aliments qu’ils aiment. Avec Noom, ils ne sont pas là pour vous dire que vous n’êtes jamais autorisé à manger vos bonbons préférés. Ils se concentrent sur une vue d’ensemble.

Noom est un programme créé pour des résultats à long terme en vous enseignant de meilleures habitudes alimentaires et en changeant vos comportements, sans vous dire que vous ne pouvez pas avoir un morceau de gâteau. J’utilise Noom depuis sept semaines maintenant et j’ai vraiment été impressionné par l’expérience. Dès le départ, le processus est très simple car vous répondez à certaines questions initiales sur vos habitudes alimentaires, vos capacités physiques, votre sexe et votre âge. Vous pouvez même choisir entre un régime amaigrissant lent et rapide, au cas où vous voudriez perdre du poids rapidement pour une occasion spéciale. Vous pouvez choisir combien de temps vous voulez que votre plan dure et ce que vous voulez que vos objectifs ultimes soient, si vous voulez vous mettre en forme ou perdre du poids.

Le quotidien est très positif et renforçant, car ils utilisent la science alimentaire et la psychologie pour mieux définir un plan de perte de poids pour vous. Le programme alimentaire de Noom est axé sur la densité calorique, qui se résume à quels aliments contiennent des nutriments plus élevés pour vous remplir. Le plan est divisé en trois catégories: les aliments verts, jaunes ou rouges. Les aliments verts contiennent le plus de nutriments et le moins de calories pour vous rassasier (comme les légumes, les fruits, les grains entiers), tandis que le jaune contient plus de calories et moins de nutriments (comme les viandes maigres, les légumineuses et les produits laitiers faibles en gras). Le rouge est les aliments les plus riches en calories avec moins de nutriments. La première chose qui m’a surpris, ce sont les aliments que je ne pensais pas être rouges étaient rouges, comme les céréales, mais c’est logique parce qu’ils ne sont pas trop copieux.

Quelque chose que je me suis vraiment rendu à faire plus est de prêter attention à la taille de la portion. Je sais que c’est une partie fondamentale de tout plan de perte de poids, mais ce n’est jamais quelque chose que j’ai fait beaucoup. Mesurer des tasses et des cuillères à soupe d’ingrédients m’a aidé à garder un œil sur mon apport calorique. Noom vous fait vous peser tous les matins et il y a des balançoires sauvages au jour le jour en ce qui concerne le poids, quelque chose que je n’ai jamais réalisé non plus. Chaque fois que vous mangez quelque chose, vous êtes censé le suivre, ce qui peut ressembler à une corvée, mais cela aide à planifier votre alimentation. Si vous avez des calories de rechange, vous savez que vous pourrez rentrer le dessert plus tard.

Chaque jour compte environ 10 minutes de lecture, ce qui permet d’expliquer de saines habitudes de vie et de modifier votre comportement général en matière d’alimentation. Il se présente sous la forme d’une liste de contrôle. Une fois que vous en avez terminé, il vous fait passer au sujet suivant. Mais vous pouvez toujours revoir et même mettre en signet vos leçons préférées. Il y a aussi beaucoup de quiz tout au long de la semaine, pour vous assurer que vous faites la lecture. Bien que cela puisse ressembler à des devoirs, ils sont tous informatifs et utiles dans votre vie quotidienne.

Un support est à votre disposition tout au long de votre utilisation de Noom, car vous êtes immédiatement affecté à un spécialiste des objectifs qui peut vous expliquer comment le programme fonctionne pour vous. Votre spécialiste des objectifs vérifiera avec vous et répondra aux questions que vous pourriez avoir sur le programme, et continuera à travailler avec vous tout au long de votre plan. Une chose à noter est que le spécialiste des objectifs n’est pas vraiment à votre disposition 24h / 24 et 7j / 7, uniquement pendant les heures de bureau, et il n’est pas toujours le plus rapide pour vous recontacter. Mais après quelques semaines de programme, vous êtes placé dans un groupe de support avec d’autres utilisateurs de Noom et vous pouvez partager ce qui a fonctionné pour vous et où vous avez du mal. Un coach de groupe supervise les discussions et les entame chaque jour. Cela peut être un excellent endroit pour voir comment d’autres personnes utilisent le programme et ramassent des trucs et astuces utiles. C’est là pour un renforcement positif.

J’ai trouvé que le suivi de vos aliments peut être à la fois facile et difficile. Vous pouvez scanner le code-barres de votre aliment pour qu’il apparaisse dans le suivi des aliments, mais il y a eu de nombreuses occasions où j’ai scanné un code-barres et Noom n’avait pas l’aliment dans sa bibliothèque. Vous pouvez ajouter de la nourriture pour aider Noom, mais si vous mangez cette nourriture plus d’une fois en quelques jours, vous devrez l’ajouter plusieurs fois. Mais tous les aliments reconnus que vous tapez ou numérisez s’afficheront s’il s’agit d’un aliment vert, jaune ou rouge. Vous pourrez également enregistrer vos aliments dans différentes mesures, comme des cuillères à soupe, des tasses ou des onces, ou même des poignées pour des choses comme les noix ou le pop-corn. Si vous obtenez de la nourriture d’un restaurant, Noom fait un bon travail en ayant simplement une estimation générale de la quantité de quelque chose comme le poulet marsala qui s’inscrirait sur le tracker, plutôt que de décomposer chaque ingrédient. Vous pouvez également créer des plats personnalisés et les enregistrer, s’ils vont être quelque chose que vous mangez fréquemment, comme un smoothie.

À mesure que le programme progresse, Noom commencera également à proposer des exercices et des activités que vous pouvez faire pour vous aider à rester en forme. Vous pouvez choisir le type d’entraînement que vous souhaitez (cardio, musculation, etc.) et Noom répondra à vos entraînements selon vos préférences. Chaque jour, vos pas seront suivis, rendus plus faciles si vous avez l’application Noom pour votre smartphone, car elle suivra vos pas littéraux. Le fait de recevoir différents exercices est un bel avantage, car beaucoup de gens ne veulent pas avoir à payer à la fois un abonnement au gymnase et un programme de régime. Noom propose un essai de 14 jours, que vous pouvez annuler à tout moment. Si vous souhaitez continuer à l’utiliser après cela, c’est 59 $ par mois ou il existe des paiements récurrents que vous pouvez accepter, comme des frais annuels de 199 $.

En utilisant Noom, j’ai perdu 17 livres et je suis sur le point d’atteindre mes objectifs. J’ai trouvé que cela m’a été utile, surtout quand il s’agit de planifier mes calories chaque jour. Cela ne fonctionnera pas pour tout le monde, en particulier pour ceux qui ne veulent pas s’engager à suivre chaque repas de leur vie. Mais j’ai vu des améliorations grâce à ma santé globale et plus de 50 millions d’utilisateurs l’ont également fait. Si vous cherchez une nouvelle façon de voir la perte de poids, Noom peut être si frais.

