Northshore School District relance son programme d’apprentissage en ligne après une pause en raison de problèmes d’équité – .

(Photo du district scolaire de Northshore)

Le Northshore School District, situé au nord de Seattle, prévoit de relancer sa plate-forme d’apprentissage en ligne après avoir suspendu le programme initial plus tôt ce mois-ci en raison de problèmes d’équité.

Selon un e-mail aux parents envoyé jeudi après-midi par la surintendante Dre Michelle Reid, le nouveau plan – Dubbed Northshore Learns v.2.0 – est une approche beaucoup plus structurée et standardisée de l’apprentissage en ligne, décrivant des horaires de cours spécifiques dans toutes les écoles à tous les niveaux. dans le quartier.

C’est un écart par rapport au programme original qui a permis à chaque enseignant de prendre le contrôle total de leurs horaires de classe et leur a permis de dispenser leur propre enseignement comme bon leur semblait. Alors que les enseignants bénéficieront toujours d’une certaine flexibilité dans la façon dont ils enseignent, le district espère que l’horaire normalisé aidera à atténuer les préoccupations de nombreux parents qui ont lutté avec les incohérences inhérentes à la première version.

«Un calendrier pédagogique cohérent et prévisible permet non seulement aux éducateurs de soutenir leur propre famille et d’assurer leur propre santé et bien-être, mais également de soutenir les familles des élèves lorsqu’ils réfléchissent à la manière de soutenir l’apprentissage de leurs élèves dans le milieu familial», a déclaré Reid.

Les districts du pays tentent de savoir comment poursuivre l’enseignement à distance malgré la fermeture des écoles en raison de l’épidémie de COVID-19. Cette semaine, NPR l’a qualifiée de «plus grande expérience d’apprentissage à distance de l’histoire».

Reid a déclaré que le programme initial de Northshore ne devait durer que deux semaines. Mais un nouveau mandat de l’État qui maintient toutes les écoles fermées jusqu’au 24 avril a forcé le district à repenser comment il pourrait fournir un apprentissage en ligne pendant une période prolongée d’une manière qui soit équitable pour tous les élèves.

L’horaire fait passer l’enseignement explicite à trois jours par semaine, offrant aux deux autres jours pour les enseignants des heures de bureau pour se connecter avec les élèves en tête-à-tête et poursuivre leur propre développement éducatif si nécessaire. Chaque domaine de contenu de base recevra un cours par semaine, bien que les enseignants puissent assigner des projets à réaliser jusqu’à ce que ce cours ou ce domaine de spécialité se réunisse à nouveau. Chaque jour de classe comprendra 90 minutes d’enseignement dans les classes de base, avec du temps supplémentaire pour les classes de spécialité et les cours au choix.

Reid a également déclaré que le nouveau programme tient compte des conseils du Bureau du surintendant de l’instruction publique qui offrait aux districts une certaine souplesse dans la prestation des services d’éducation spécialisée. L’incapacité du district à fournir des services d’éducation spécialisée équitables a été l’un des défis que le district a mentionnés lorsqu’il a décidé d’arrêter son programme initial. Afin de remédier à cela, le nouveau programme Northshore a prévu du temps pour la prestation de services d’éducation spécialisée dans la mesure où ils peuvent être fournis virtuellement, reconnaissant que certains services devront changer pour s’adapter à un modèle en ligne.

«Nous, avec tous les autres éducateurs de l’État de Washington et de notre nation, sommes confrontés à une situation sans précédent. En raison de la fermeture de nos bâtiments scolaires, nous ne pouvons plus penser à l’école de la façon dont nous sommes habitués », a déclaré Reid. «Des expériences d’apprentissage équitables seront notre objectif, mais étant donné que nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale, certains facteurs peuvent limiter notre capacité à garantir la même qualité d’éducation que Northshore aspire à offrir.»

Vendredi, les enseignants finaliseront les détails et le programme commencera à être lancé lundi, date limite pour que toutes les écoles publiques mettent en œuvre une sorte de plan d’enseignement à distance, comme l’ont demandé les responsables de l’éducation publique plus tôt cette semaine.

La directrice des écoles publiques de Seattle, Denise Juneau, a déclaré la semaine dernière que son district ne passerait pas à l’apprentissage en ligne, invoquant des problèmes d’équité et parce que “les éducateurs ne peuvent pas simplement passer à l’enseignement en ligne du jour au lendemain”, a-t-elle déclaré sur Twitter.