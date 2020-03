Northshore School District «suspend» le programme d’apprentissage en ligne, citant des problèmes d’équité – .

(Photo du district scolaire de Northshore)

Le Northshore School District, au nord de Seattle, a annoncé aux parents qu’il avait décidé de «suspendre» le modèle d’apprentissage en ligne qui avait eu lieu depuis le début de la semaine, après la fermeture des écoles du district en raison de l’épidémie de coronavirus.

La raison invoquée était l’incapacité du district à fournir des services équitables à tous les élèves. Bien que l’annonce de Northshore ne précise pas la nature des inégalités, quelques domaines ont été répertoriés, notamment les services d’éducation spécialisée et d’apprentissage de l’anglais, ainsi que la nourriture et les soins aux enfants.

«Ici, à Northshore, même si nous avons été en mesure d’atténuer plusieurs de ces défis, nous n’avons pas encore été en mesure de les atténuer tous et de respecter les directives strictes énoncées dans les réglementations fédérales et étatiques», a déclaré la Dre Michelle Reid, surintendante du district.

Elle a également déclaré qu’elle travaillait avec le surintendant d’État Chris Reykdal afin de «revoir et, si possible, affiner les recommandations afin que nous puissions aller de l’avant avec un modèle de prestation éducative qui soit à la fois conforme et durable».

L’annonce est intervenue avant que le gouverneur Jay Inslee n’ait ordonné la fermeture de toutes les écoles de l’État cet après-midi. Reykdal, qui a pris la parole lors de la conférence de presse annonçant la fermeture des écoles, a déclaré qu’il s’attend à ce que tous les districts scolaires proposent des plans pour répondre aux besoins de tous les élèves et les a encouragés à faire preuve de créativité dans l’élaboration de plans d’enseignement à distance.

Reid de Northshore a souligné qu’il ne s’agissait pas d’une annulation permanente de l’apprentissage en ligne, mais plutôt d’une pause pour identifier les problèmes et travailler sur des solutions. Elle a promis plus de détails sur la «prochaine itération» aux parents au cours du week-end.

Un certain nombre de familles nécessitant des services d’éducation spécialisée ont soulevé des problèmes avec le modèle Northshore tout au long de la semaine, comme le manque de technologies d’assistance et de services de para-éducateurs en personne qui ont empêché leurs élèves de pouvoir apprendre efficacement dans le modèle en ligne. Le district avait mis en place un programme pour les familles qui avaient besoin de déjeuners et ouvert deux garderies, même si les places étaient limitées et les frais de garde quotidiens.

Le modèle d’apprentissage en ligne, baptisé Classroom to Cloud, a commencé le 9 mars après que le district a été en mesure de distribuer des ordinateurs ou des tablettes et des points d’accès Wi-Fi à tous les étudiants qui en avaient besoin. Il s’agissait du premier programme de ce type à être mis en œuvre dans la région.