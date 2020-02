“Nos concurrents sont Amazon et Google”

Le responsable de Xbox chez Microsoft semble clair que la prochaine bataille pour dominer le marché du jeu vidéo se déroulera dans le cloud. Pour Phil Spencer ni Nintendo ni Sony n’ont suffisamment de potentiel pour l’escalade technologique Ça vient.

“Lorsque nous parlons de Nintendo et de Sony, nous le faisons avec respect, mais nous ne voyons pas la même chose que lorsque nous parlons d’Amazon et de Google, que nous considérons comme les principaux concurrents pour l’avenir”, dit-il Spencer dans une interview avec le magazine Protocol. “Il ne s’agit pas de rabaisser Nintendo ou Sony, mais les entreprises traditionnelles sont en feu en ce moment.”

La défense extrême du streaming par Phil Spencer Ce n’est pas nouveau ou le résultat d’une mode. Dans Microsoft, ils portent des dizaines de millions de dollars investis dans Azure et ils pensent que la technologie xCloud sera la clé de la prochaine génération de consoles qui sortira plus tard cette année.

En fait, pour Microsoft, La Xbox Series X est une plateforme de plus pour un projet beaucoup plus ambitieux: proposer une plateforme de jeux en service, évolutive et dans le but d’atteindre le plus grand nombre possible d’utilisateurs.

Pour Microsoft, nous ne sommes pas confrontés à une guerre de puissance, de spécifications ou de formats, mais pour étendre le marché et permettre aux joueurs de profiter de leurs titres préférés n’importe où. C’est pourquoi Google parie avec Stadia, Nvidia avec GeForceNow et probablement Amazon, un autre qui tirera parti de la puissance impressionnante de ses services Web Amazon et d’autres services cloud connexes aussi populaires que Twitch.

C’est l’objectif de l’ambitieux xCloud de Microsoft, permettant de jouer n’importe où et à tout moment, offrant une compatibilité maximale. Et aussi des avantages pour que les développeurs trouvent le plus facile possible que leurs jeux soient disponibles pour tous les joueurs avec un support pour les jeux existants, ceux actuellement en développement et les futurs jeux.

Phil Spencer, le chef de Xbox chez Microsoft, est clair et n’est pas trompeur: «Je ne veux pas me disputer avec Nintendo ou Sony quand Amazon et Google vont se concentrer sur apporter des jeux vidéo à 7 000 millions de personnes. En fin de compte, c’est notre objectif ».

Via | Protocole