Nos voitures et véhicules volants préférés du CES 2020 – .

Mercedes-Benz VISION AVTR. (Photo . / Kevin Lisota)

LAS VEGAS – Alors que le CES est avant tout une vitrine de l’électronique grand public, les constructeurs automobiles ont une présence massive depuis plusieurs années maintenant, présentant les concept-cars et leurs dernières technologies embarquées. Près d’un tiers du gigantesque Las Vegas Convention Center était dédié aux véhicules et à la technologie automobile en 2020.

Voici un aperçu de certaines des voitures et des véhicules volants les plus éclaboussants et les plus scandaleux que nous ayons rencontrés sur le salon cette année.

Mercedes-Benz VISION AVTR

Dans la présentation de voiture la plus théâtrale du CES, Mercedes-Benz a présenté le VISION AVTR, un concept sinueux lointain qui semble tout droit sorti du film Avatar. Ce n’est pas un hasard si le constructeur automobile a fait équipe avec le réalisateur d’Avatar James Cameron sur ce concept sauvage qui tente de fusionner les humains et les machines.

Mercedes-Benz VISION AVTR. (Photo . / Kevin Lisota)

Sony Vision-S

Dans l’une des plus grandes surprises du CES, Sony a exposé un concept-car. Non, Sony ne prévoit pas de fabriquer des voitures, mais il a construit un véhicule pour CES afin de montrer comment les caméras, les capteurs et les technologies de communication de l’entreprise peuvent être intégrés dans un conducteur quotidien.

Sony Vision-S. (Photo . / Kevin Lisota)

Lamborghini Huracan avec Amazon Alexa

Amazon et Lamborghini ont présenté un affichage flashy du Lamborghini Huracan avec une nouvelle intégration Alexa pour contrôler les chauffages des sièges, les éclairages intérieurs et d’autres paramètres.

Lamborghini Huracan Evo avec Amazon Alexa. (Photo . / Kevin Lisota)

Concept de conduite augmentée Honda

Le concept de conduite augmentée indéniablement mignon, mais étrangement nommé de Honda, envisage un avenir où les pédales auront disparu et tout le contrôle de la voiture se fera via un volant qui contrôle également l’accélération et le freinage.

Concept de conduite augmentée Honda. (Photo . / Kevin Lisota)

Taxi aérien Bell Nexus 4EX

Si vous croyez que les taxis finiront par voler, Bell Helicopter a un concept pour cela. Le Nexus 4EX peut transporter de quatre à cinq passagers sur une distance pouvant atteindre 60 miles, naviguant à 150 mi / h.

Taxi aérien Bell Helicopter Nexus 4EX. (Photo . / Kevin Lisota)

Taxi aérien Hyundai S-A1, en partenariat avec Uber

Pour ne pas être surpassé par Bell, Hyundai a également révélé la conception d’un taxi aérien proposé, en partenariat avec la société de technologie de transport Uber pour montrer le taxi aérien Hyundai S-A1, conçu pour naviguer à 200 MPH avec une autonomie d’environ 60 miles.

Taxi volant Hyundai S-A1. (Photo . / Kevin Lisota)

Toyota LQ

Le concept car LQ de Toyota est conçu pour créer un lien émotionnel entre la voiture et le conducteur en utilisant des capacités de conduite automatisée qu’ils appellent «Yui», une combinaison de «You + I = Yui»

Toyota LQ. (Photo . / Kevin Lisota)

Hyundai M.Vision S

Un concept car entièrement autonome de Hyundai qui refait l’intérieur en un «salon mobile» où travail et détente sont possibles.

Hyundai M.Vision S. (Photo . / Kevin Lisota)

La voiture autonome connectée de LG

Voiture connectée de LG. (Photo . / Taylor Soper)

LG a conclu un partenariat avec Adient pour son concept-car autonome connecté qui comprend un écran OLED géant, des tablettes, un système audio à 8 haut-parleurs, un chariot à collation roulant, un nettoyeur à sec déroulant, etc.