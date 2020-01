Notes de mise à jour Super Smash Bros Ultimate – Chaque ajustement de combattant dans la mise à jour 7.0

La dernière mise à jour de Super Smash Bros.Ultimate, 7.0, est maintenant en ligne, et Byleth est maintenant disponible pour tout joueur avec le Fighter’s Pass (ou ils peuvent être achetés séparément). Ce n’est pas le seul changement qui a été introduit, cependant, avec des notes de mise à jour montrant des modifications apportées à tous les niveaux pour mieux équilibrer le combattant phare de Nintendo.

Samus et Dark Samus ont tous deux reçu un buff, et de nombreux personnages ont désormais de plus grands boucliers. Shiek, Zelda et Young Link sont désormais plus utiles, et dans l’ensemble, les nerfs sont assez rares – peut-être le plus important est que le Joker peut désormais invoquer Arsène moins longtemps si vous êtes endommagé dans des batailles avec deux adversaires ou moins .

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des modifications de caractères apportées dans le patch 7.0. La mise à jour doit être appliquée pour continuer à jouer au jeu en ligne.

Donkey KongOtherAugmentation de la taille du bouclier.

Rendu la tête brièvement invincible après avoir désactivé le bouclier.LinkOtherAugmentation de la taille du bouclier.SamusDash AttackAugmentation de la puissance du début de l’attaque.SamusUp Smash AttackExtended launch distance.SamusDown Smash AttackExtended launch distance.SamusUp ThrowExtended launch distance.SamusOtherAugmented power power of midair grab.

Augmentation de la durée de détection des coups pour la capture en vol.

Augmentation de la taille du bouclier.Dark SamusDash AttackAugmentation de la puissance du début de l’attaque.Dark SamusUp Smash AttackExtended launch distance.Dark SamusDown Smash AttackExtended launch distance.Dark SamusUp ThrowExtended launch distance.Dark SamusOtherAugmentation de la puissance de prise en l’air.

Augmentation de la durée de détection des coups pour la capture en vol.

Augmentation de la taille du bouclier.

A rendu le bras droit brièvement invincible après avoir activé le bouclier.

Rendu la tête et les deux jambes brièvement invincibles après avoir activé le bouclier.KirbyOtherAugmentation de la taille du bouclier.FoxOtherChangé l’animation lors de la réception d’attaques d’adversaires pendant le blindage.PikachuOtherAugmentation de la taille du bouclier.Captain FalconNeutral Attack 1Rendu plus facile à frapper plusieurs fois.Captain FalconOtherAugmentation de la taille du bouclier.BowserOtherIncreased .Ice ClimbersOtherAugmentation de la taille du bouclier.SheikDown Smash AttackAugmentation de la vitesse d’attaque.

SheikGrabAugmentation de la portée de la saisie stationnaire.SheikNeutral SpecialRéduction de la vulnérabilité lors de l’atterrissage après avoir utilisé le mouvement dans l’air.SheikSide SpecialReduced vulnérabilité après l’utilisation du mouvement au sol et dans les airs.

Augmentation du temps de détection des coups pour l’explosion.

L’explosion ne sera plus annulée.SheikUp SpecialDistance de lancement prolongée pour l’explosion.SheikOtherAugmentation de la taille du bouclier.ZeldaSide Tilt AttackAugmentation de la puissance.

Attaque aérienne prolongée ZeldaNeutral AirReduction de la vulnérabilité lors de l’atterrissage après avoir utilisé le mouvement.

ZeldaUp Air Attack a augmenté la portée d’attaque.

Augmentation de la durée de détection des coups.

Diminution de la puissance pendant la seconde moitié du temps de détection des coups durs.

Distance de lancement étendue en cas de coup dans la zone de dégâts élevés.ZeldaSide SpecialAugmenté la zone de dégâts élevés.

Augmentation de la durée de détection des coups. Spécial ZeldaDown Puissance accrue.

Distance de lancement étendue.ZeldaAutreTaille de bouclier accrue.Dr. MarioSide Tilt AttackPuissance accrue.

Distance de lancement prolongée. MarioDown Tilt AttackAugmentation de la durée pendant laquelle les adversaires seront dans l’animation des dégâts.

Distance de lancement raccourcie. MarioNeutral Air AttackAugmenté la puissance de l’attaque dans la plage des dégâts élevés.

Distance de lancement étendue lorsqu’il est touché dans la plage des dégâts élevés. MarioDown Air AttackAugmenté la durée de détection des coups. MarioUp SpecialLongueur de lancement prolongée lorsqu’il est touché dans la plage des dégâts élevés.PichuAutreTaille de bouclier augmentée.FalcoOtherTaille de bouclier augmentée.Young LinkNeutral Attack 1Augmentation de la vitesse d’attaque.Young LinkUp Smash AttackDistance de lancement allongée.Young LinkUp Air AttackDistance de lancement prolongée.Young LinkForward ThrowExtendedOtherlink vitesse d’attaque pour la prise en l’air.

Angle de lancement ajusté pour une prise en l’air.

Augmentation du temps pendant lequel les adversaires seront dans l’animation des dégâts.

Augmentation de la taille du bouclier.GanondorfOtherAugmentation de la taille du bouclier.MewtwoOtherChangement de posture pendant le blindage pour réduire la vulnérabilité à un coup de bouclier.

Augmentation de la taille du bouclier. Game & WatchOtherTaille du bouclier augmentée.Meta KnightAutreTaille du bouclier augmentée.PitOtherTaille du bouclier augmentée.Dark PitOtherTaille du bouclier augmentée.Zero Suit SamusDown SpecialRaccourci le temps où les adversaires sont enterrés lorsqu’ils sont piétinés.Zero Suit SamusOtherAugmented shield size.NakeOtherAugmented shield size.

A fait la tête brièvement invincible après avoir activé le bouclier.SquirtleOtherAugmentation de la taille du bouclier.CharizardAutreAugmentation de la taille du bouclier.Diddy KongOtherRendu le bras brièvement invincible après la désactivation du bouclier.SonicOtherAugmentation de la taille du bouclier.King DededeOtherAugmentation de la taille du bouclier.OlimarOtherAugmentation de la taille du bouclier.LucarioOtherIncreased LinkTeched LinkDown Smash AttackAllongation de la distance de lancement.Toon LinkBack Air AttackAugmentation de la vitesse d’attaque.Toon LinkDown Air AttackAugmentation de la puissance de l’attaque dans la plage des dégâts faibles.

Distance de lancement étendue lorsque touché dans la plage de dégâts faibles.Toon LinkOtherAugmentation de la durée de détection des coups pour une prise en l’air.WolfOtherAugmentation de la taille du bouclier.VillagerOtherAugmentation de la taille du bouclier.Wii Fit TrainerOtherAugmentation de la taille du bouclier.Rosalina & LumaOtherAugmentation de la taille du bouclier.Petite MacOtherAugmentation de la taille du bouclier. GreninjaOtherAugmentation de la taille du bouclier.Mii BrawlerSide Special 3Il a été plus facile d’attraper les adversaires.Mii SwordfighterAutreAugmentation de la taille du bouclier.PalutenaUp Tilt AttackAugmentation de la puissance de la dernière attaque.

Distance de lancement étendue pour la dernière attaque.PalutenaDown Smash AttackDistance de lancement allongée lorsqu’il est touché dans la plage de dégâts élevés.PalutenaNeutral Air AttackDistance de lancement raccourcie.

Réduction de la portée de la dernière attaque contre des adversaires en l’air.PalutenaDownward ThrowExtended launch distance.PalutenaOtherAugmented shield size.PAC-MANOtherAugmentation de la taille du bouclier.Bowser Jr.OtherAugmentation de la taille du bouclier.Duck HuntFlurry AttackAugmentation du temps pendant lequel les adversaires seront dans l’animation des dégâts. Duck HuntOtherAugmentation de la taille du bouclier.RyuDown Tilt Attack (Heavy) Angle de lancement ajusté.RyuDown Smash AttackMaintenant possible sur coup pour annuler l’animation d’attaque dans un mouvement spécial.

Réduction de la puissance contre les boucliers.RyuNeutral SpecialAugmenté le temps d’arrêt de l’adversaire lors du bouclier contre Hadoken.

Il a été plus facile pour Shakunetsu Hadoken de frapper plusieurs fois.RyuSide SpecialRendait la jambe pivotante invincible lors de la rotation lorsqu’elle est utilisée au sol.

Augmentation de la puissance.

Distance de lancement étendue lorsque touché dans la plage des dégâts élevés.RyuOtherTaille de bouclier augmentée.Attaque d’inclinaison du KenDown (Lourde) Angle de lancement ajusté.Attaque Smash du KenDownIl est maintenant possible, en frappant, d’annuler l’animation d’attaque dans un mouvement spécial.

Réduction de la puissance contre les boucliers.KenSide SpecialRendait la jambe pivotante invincible lors de la rotation lorsqu’elle était utilisée au sol.

Facilité de frappe à plusieurs reprises.KenOtherAugmentation de la taille du bouclier.CloudDash AttackExtension de la distance de lancement lorsqu’il est touché dans la plage de dégâts élevés.CloudSide Smash AttackRendu plus facile à frapper plusieurs fois.CloudUp Smash AttackExtension de la distance de lancement lorsqu’il est touché avec la pointe de l’épée.

Augmentation de la vitesse d’attaque.CloudUp SpecialAugmenté la vitesse du chronométrage des bords.CloudDown SpecialAugmenté la vitesse à laquelle la jauge se remplit de charge limite.CloudOtherAugmenté la taille du bouclier.CorrinOtherAugmenté la taille du bouclier.BayonettaOtherAugmenté la taille du bouclier.RidleyOtherFait une partie de l’aile brièvement invincible après activer ou désactiver le bouclier.

Changement de posture pendant le blindage pour réduire la vulnérabilité à un coup de bouclier.King K.RoolOtherAjustement du centre du bouclier et du centre de la posture pendant le blindage pour correspondre.

Augmentation de la taille du bouclier.IncineroarSide SpecialLongueur de lancement prolongée lorsque les adversaires qui ne sont pas saisis avec un spécial spécial sont pris dans le lariat ou la chute du corps arrière.Piranha PlantOtherFait les lèvres brièvement invincibles après avoir désactivé le bouclier.JokerNeutral SpecialReduced the range when shooting downward in the air. JokerOtherRéduction du temps pendant lequel Arsene est invoqué lorsqu’il reçoit des dégâts tandis qu’Arsene est invoqué dans des batailles avec deux adversaires ou moins.

Un pack de cadeaux est également disponible dès maintenant pour les abonnés Switch Online, et cela vaut la peine d’être saisi.

Super Smash Bros.Ultimate continuera à se développer, avec un deuxième Fighters Pass désormais également disponible pour 30 $. Il introduira six nouveaux personnages dans le jeu avant la fin de 2021. Divers nouveaux costumes de combat Mii ont également été ajoutés, y compris Cuphead.