Notre enceinte portable compacte préférée ne coûte que 39,99 $ jusqu'à la fin du mois – .

Je souhaite que je m'enregistre moi-même la première fois que je teste le haut-parleur sans fil Soundcore Flare d'Anker, juste pour que je puisse voir ma propre expression quand j'ai entendu à quel point ce modèle est impressionnant pour un haut-parleur portable si compact. Je suis sûr que ma mâchoire est restée ouverte pendant au moins une seconde ou deux. C'est fou à quel point la qualité du son est excellente dans ce minuscule haut-parleur à 360 degrés, et l'autonomie de la batterie est également impressionnante. Vous voulez voir par vous-même? Le Soundcore Flare est normalement de 60 $, mais un coupon sur place que vous pouvez couper réduit le prix à seulement 39,99 $.

Voici les informations clés de la page du produit:

Son polyvalent Deux haut-parleurs disposés dos à dos en combinaison avec des radiateurs de basses passifs offrent un son intense à 360 ° Assurez-vous que tout le monde dans la pièce bénéficie d'une expérience côté scène pendant que la musique pompe Les lumières Pulse et la fête font vibrer

BASSES À couper le souffle Avec la technologie BassUp, un processeur de signal numérique personnalisé analyse d'abord puis améliore les fréquences graves de votre musique en temps réel. Ce signal audio est ensuite transformé en son intensifié via des haut-parleurs en néodyme de pointe.

Son et lumière en harmonie regardez un halo de phase de LED Pulse et brillez au rythme de votre musique pour une expérience audiovisuelle complètement immersive à partir d'un haut-parleur portable 5 modes personnalisables adaptent l'atmosphère à votre humeur

Doublez la puissance connectez 2 haut-parleurs flare via un seul appareil Bluetooth Passez en stéréo pour une expérience d'écoute étendue qui vous met tous sur le devant de la scène ou passez en mode boost et doublez la puissance pour un coup intense de lumière et de son

Preuve de piscine, peu importe où la musique doit être flare est adaptée et prête Protection étanche IP67 super-sûre résiste sans effort à la poussière, aux éclaboussures de pluie et même à une immersion complète dans l'eau

