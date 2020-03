Notre galaxie se déforme et les astronomes ne savent pas pourquoi – .

De notre perchoir ici sur Terre, il est impossible pour la plupart d’entre nous de remarquer des changements qui se produisent dans notre galaxie, la Voie lactée. Les astronomes, en revanche, ont à leur disposition des outils qui facilitent l’observation des tendances dans notre galaxie, et un développement, en particulier, laisse les scientifiques se gratter la tête: la Voie lactée se déforme. Notre galaxie entière ne se tord pas ou ne se déforme pas, bien sûr, mais le bord de la spirale agit assez bizarrement. La lèvre extérieure vacille et se déforme d’une manière qui défie la plupart des explications, et les chercheurs font de leur mieux pour s’enrouler autour de la tête.

À l’aide des données de la mission d’enquête Gaia de l’Agence spatiale européenne, les astronomes ont examiné en détail le bord de déformation et ont commencé à tester des théories sur la raison de son existence. Certaines des théories qui semblaient plausibles au début, mais qui n’ont pas résisté à un examen plus approfondi.

Comme le note le futurisme, une de ces théories a suggéré que la galaxie intérieure tournait à un angle par rapport au bord extérieur, faisant vaciller et onduler la lèvre de la galaxie. Cependant, la comparaison des vitesses de rotation entre les différentes régions de notre galaxie et le mouvement de déformation semblait écraser cette théorie.

Maintenant, la meilleure supposition actuelle est que notre galaxie est sur le point d’avaler quelque chose d’assez grande. Une galaxie beaucoup plus petite en orbite autour de la Voie lactée pourrait en fin de compte être responsable de la déformation observée par les scientifiques. L’attraction de la plus petite galaxie par nous-mêmes peut provoquer une déformation et une torsion du bord de notre galaxie.

Mais si c’est le cas, quelle petite galaxie est derrière toute cette bizarrerie? Les scientifiques suggèrent que la minuscule galaxie naine Sagittaire pourrait être à blâmer. On pense déjà que la Voie lactée avale progressivement le Sagittaire, et si tel est le cas, cet événement incroyable peut suffire à faire déformer la puissante Voie lactée, mais ils ne peuvent pas en être certains.

