Nous avions tous tort sur la conception de l’iPhone 12 Pro – voici à quoi il ressemble vraiment – .

La sortie de l’iPhone 12 d’Apple est encore dans au moins 5 mois, mais il semble que nous connaissions presque tout ce qu’il y a à savoir sur la nouvelle série de smartphones à venir.

En fait, de nouvelles fuites suggèrent que quelques éléments clés que nous pensions connaître sur la conception de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro étaient erronés.

Une nouvelle vidéo nous montre exactement à quoi ressembleront les superbes nouveaux iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro d’Apple… de l’arrière, au moins.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

C’est officiellement la saison des smartphones et des tonnes de nouveaux combinés phares passionnants devraient arriver sur le marché dans les prochains mois. Les annonces les plus récentes de OnePlus, qui ont choqué les fans d’Android du monde entier malgré le fait que presque tous les détails entourant les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro avaient déjà fui bien avant leur dévoilement officiel. L’un des derniers détails encore inconnus était la tarification, et il s’avère que OnePlus n’est plus un fournisseur de tueurs phares à bas prix. C’est maintenant une marque haut de gamme et sa gamme OnePlus 8 de nouvelle génération propose des prix haut de gamme qui commencent à 699 $ et grimpent jusqu’à 999 $ pour un OnePlus 8 Pro haut de gamme.

Beaucoup d’autres téléphones Android devraient être lancés dans les mois à venir, bien que certains soient évidemment plus excitants que d’autres. Cependant, une chose qu’ils ont tous en commun est le fait que le battage médiatique entourant leurs lancements est éclipsé par la prochaine gamme d’Apple iPhone 12. Apple est sur le point de sortir une toute nouvelle écurie de smartphones qui contient une tonne de nouvelles fonctionnalités et la première grande refonte depuis le début de l’iPhone X en 2017. Cependant, il s’est avéré que certaines choses que nous pensions connaître sur l’iPhone 12 d’Apple le design s’est avéré faux.

Depuis que Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, a commencé à faire la lumière sur la gamme iPhone 12 d’Apple en 2019, nous avons tous l’impression d’avoir une assez bonne idée de la composition de la prochaine génération d’iPhone d’Apple. Selon Kuo, les téléphones abandonneront les bords métalliques arrondis au profit d’un périmètre plat rappelant le design de l’iPhone 5 que tout le monde aime. En bref, la série iPhone 12 ressemblera à une version miniature des derniers modèles d’Apple iPad Pro.

Nous avons également beaucoup entendu parler des caméras mises à niveau à l’arrière des téléphones iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Les modèles d’iPhone 12 – c’est vrai, les modèles au pluriel puisqu’il y aura deux versions d’iPhone 12 et deux versions d’iPhone 12 Pro cette année – comporteront un appareil photo à double objectif amélioré tandis que les modèles d’iPhone 12 Pro auront un triple rafraichi. caméra à objectif qui ajoute un capteur de temps de vol (ToF) dans le mélange. Mais il s’avère que ce n’est pas le seul ajout à l’arrière des prochains modèles d’iPhone Pro d’Apple.

Au cours des derniers mois, toutes les maquettes de l’iPhone 12 Pro que nous avons vues sur la base de fuites ressemblaient à ceci. Comme vous pouvez le voir, il y a une caméra arrière à triple objectif avec un petit capteur ToF en plus du flash LED. En fin de compte, cependant, des fuites plus récentes suggèrent que l’iPhone 12 Pro reçoit un capteur LIDAR à part entière à l’arrière, tout comme l’iPhone 12 Pro d’Apple.

Les fuites mises à jour ont une conception de caméra totalement différente, et une nouvelle vidéo réalisée par la chaîne YouTube Technizio Concept pourrait très bien nous donner un aperçu de ce à quoi ressemble exactement l’iPhone 12 Pro. Nous disons «presque» parce que le devant du téléphone est horriblement faux – les lunettes sont beaucoup trop larges et il n’y a pas d’encoche en haut de l’écran. Sur la base de fuites provenant du propre code iOS 14 d’Apple, nous savons que les quatre modèles d’iPhone 12 et iPhone 12 Pro auront une encoche. Si vous voulez voir à quoi ressemblera l’arrière du 12 Pro, regardez certainement la vidéo intégrée ci-dessous.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.