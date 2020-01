Nous avons joué Destiny 2 sur Intel Xe DG1 au CES 2020

il faudra un certain temps avant de voir les GPU Intel Xe faire leur chemin dans les ordinateurs portables, et encore moins dans les meilleures cartes graphiques, mais au CES 2020, nous en avons au moins un aperçu en action.

Intel a été très prudent quant à toute information sur ces GPU à venir, et la seule information que nous connaissons vraiment est que les versions intégrées à venir sur le prochain Tiger Lake seront environ deux fois plus rapides que les graphiques Gen11 trouvés dans les dernières puces Ice Lake.

C’est un énorme bond en performance, certainement. Cela signifie toujours que les ordinateurs portables Tiger Lake ne vont pas rivaliser avec les meilleurs ordinateurs portables de jeu, bien qu’ils ne le soient pas vraiment non plus.

Ce qui est plus intéressant, alors, c’est le mystérieux GPU DG1 Xe qui a été dévoilé lors de la conférence de presse Intel 2020 CES. Nous ne savons rien de cette puce graphique, à part le fait qu’il s’agit d’un processeur graphique discret et conçu pour les mobiles.

C’est probablement une nouvelle décevante pour tous ceux qui espèrent une carte graphique de bureau d’Intel, mais étant donné les priorités récentes d’Intel avec ses ordinateurs portables, il n’est pas surprenant qu’elle déclenche les choses avec une puce mobile.

Le PCIe DG1 est envoyé aux développeurs pour optimisation (Crédit image: Intel)

Xe n’est pas encore prêt pour le marché, mais il y arrive

Au cours des deux dernières années, les graphiques Intel Xe ont toujours semblé être cette chose abstraite planant au loin, plutôt qu’un produit sur le point de sortir. Cependant, si Intel a prouvé quelque chose cette année au CES, c’est que Xe est réel et en route.

Intel nous a invités à le vérifier par nous-mêmes, et nous avons pu jouer un peu de Destiny 2 sur un ordinateur portable équipé de DG1 – même si c’était une expérience difficile. La fréquence d’images n’était pas très élevée et il y avait beaucoup de bégaiement, ce qui signifie que ce n’est pas encore une expérience prête pour le marché.

C’est bien sûr, car le GPU en est encore à ses débuts et le CES est, si rien d’autre, construit pour ces annonces conceptuelles qui ne frapperont pas le marché avant un certain temps.

Ce qu’il a cependant prouvé, c’est qu’Intel Xe peut exécuter des jeux en ce moment, ce qui signifie qu’Intel travaillera sur l’optimisation des performances au cours des prochains mois pour s’assurer qu’il peut rivaliser avec des puces comparables de Nvidia et AMD.

Nous avons dû jouer à Destiny mais nous avons dû utiliser un contrôleur, évidemment (Crédit d’image: Future)

Intel y travaille

Intel sait que la DG1 est encore au début de sa production, donc lorsque nous avons discuté avec Team Blue de sa nouvelle puce graphique, on nous a dit qu’elle était toujours en développement, mais qu’il y avait une lumière au bout du tunnel.

Intel expédie DG1 aux développeurs afin qu’ils puissent commencer à optimiser les jeux et les logiciels créatifs pour bien fonctionner sur le GPU, et ils le font sur certaines cartes PCIe, afin de faciliter le travail.

Cela signifie que nous avons pu voir des rendus soignés de cartes graphiques Intel, même si aucune d’entre elles ne sort jamais sur le marché en tant que produits réels.

Un autre rendu (Crédit d’image: Intel)

Une chose qui aide à nous calmer pendant que tout ce développement et cette optimisation se poursuit, c’est qu’Intel semble être ouvert aux commentaires de la communauté via son programme Odyssey. Il s’agit essentiellement d’une communauté de passionnés de graphisme dont Intel recueille les commentaires.

Espérons que cela se traduira par Intel produisant des GPU qui peuvent être à la hauteur du battage médiatique qu’il a cultivé au cours des deux dernières années, mais seul le temps nous le dira. Nous sommes aussi prêts que quiconque pour qu’un troisième fabricant entre dans la guerre des cartes graphiques, mais seul le temps nous dira à quoi cela ressemblera.

