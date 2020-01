Nous avons mangé de la blockchain pour le dîner au CES avec IBM et le célèbre chef Aaron Sanchez – .

Le célèbre chef Aaron Sanchez prend la parole lors d’un dîner organisé par IBM pour mettre en lumière la technologie de la blockchain. (Photo . / Kevin Lisota)

LAS VEGAS – Mmmmm, blockchain.

IBM a organisé un dîner cette semaine au CES avec le célèbre chef Aaron Sanchez, qui a concocté un fantastique repas de trois plats composé de pétoncles aguachile, de poitrine de poulet assaisonnée avec des adobes et de chardons; et gâteau aux carottes tres leche.

Bien que nous n’ayons pas réellement mangé la blockchain littérale – est-ce même possible? – la technologie du grand livre numérique était un élément central du repas unique.

IBM a annoncé lundi au CES une nouvelle application mobile grand public appelée «Thank My Farmer» qui utilise la blockchain IBM pour retracer d’où vient le café et relie les buveurs aux agriculteurs, aux commerçants, aux torréfacteurs et aux marques.

La technologie blockchain d’IBM alimente également IBM Food Trust, un système qui numérise les transactions à travers les chaînes d’approvisionnement alimentaire et augmente la transparence de ce que les gens mangent. L’idée est d’assurer la sécurité alimentaire et la durabilité; réduire la fraude alimentaire; et minimiser le gaspillage alimentaire, entre autres objectifs.

L’ingrédient principal de chaque plat servi lors du dîner provenait d’aliments tracés par IBM Food Trust.

«À l’avenir, nous pensons que tout ce que vous obtiendrez sera certifié sur une blockchain», a déclaré Bob Lord, vice-président senior d’IBM et ancien PDG d’AOL. «Ce sera durable, il sera certifié – vous serez en sécurité dans ce que vous mangez. Ce soir, vous échantillonnerez cela – au lieu que j’en parle, vous ferez l’expérience de la nourriture sur IBM Blockchain. »

Le dîner d’IBM avec le chef @AaronSanchez était le moyen idéal pour démarrer # CES2020. Il a préparé un repas fantastique avec des ingrédients suivis avec les capacités de blockchain @ IBM. Merci Aaron! pic.twitter.com/vnGwZKN18Q

– Bob Lord (@rwlord) 8 janvier 2020

Sanchez, qui a joué dans Chopped de Food Network et est juge sur Masterchef de FOX, a appris la blockchain il y a environ un an et demi. Il s’est intéressé à la façon dont la blockchain peut aider à suivre et à identifier rapidement et facilement les ingrédients, de la ferme à la table.

“En tant que chef depuis tant d’années, j’ai cuisiné avec ce que j’appellerais des ingrédients sans nom”, a déclaré Sanchez, qui vient de débuter un nouveau livre. «Maintenant, nous avons une source incroyable qui nous permet non seulement de posséder les saveurs mais aussi de posséder les ingrédients. C’est quelque chose de vraiment remarquable. “

Sanchez a déclaré que la technologie blockchain permet aux chefs d’être plus ingénieux et d’accroître leur connexion avec les agriculteurs. “Nous leur donnons le plus grand sens de l’honneur en cuisinant avec leur produit”, a-t-il déclaré.

IBM travaille avec des entreprises telles que Walmart et Nestlé sur des applications liées à la blockchain pour les chaînes d’approvisionnement alimentaire. Starbucks et Microsoft s’associent sur un programme similaire de haricot à tasse.

C’était cool d’apprendre comment un chef comme Sanchez utilise la blockchain. Je l’ai trouvé particulièrement intéressant de l’entendre noter quels ingrédients étaient sur la blockchain, entre ses descriptions artistiques de chaque plat.

“Je pense que ça va vraiment non seulement changer la donne maintenant, mais à l’avenir”, a déclaré Sanchez à propos de la blockchain. “Je suis excité à ce sujet. C’est un beau mariage entre les traditions culinaires et la technologie. »