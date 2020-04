Nous avons pour vous quelques moyens de récupérer des photos supprimées sur n’importe quel appareil Android

Si vous avez supprimé une image précieuse de votre appareil intelligent ou pire, vous avez réinitialisé les paramètres d’usine de votre smartphone et vous avez tout perdu, ce que vous devez savoir, c’est comment récupérer les photos supprimées des téléphones Android.

Si vous souhaitez avoir vos photos dans le cloud et sur vos appareils, dans cet article, nous vous expliquons comment vous pouvez facilement télécharger des photos de Google Photos sur Android et PC.

Voici quelques options pour résoudre le problème, du plus simple au plus complexe. Ainsi, la solution à votre problème peut être dans l’un d’eux et de cette façon, vous pouvez corriger l’erreur. Il suffit de jeter un œil à chacun d’eux.

1.- Comment récupérer des photos supprimées du cloud

La plupart des applications cloud et photo, à l’exception d’Instagram, offrent un moyen de sauvegarder vos photos en arrière-plan. Si cette option est activée, il est probable que votre photo ne soit pas complètement supprimée et que vous l’ayez enregistrée.

La suppression de photos de l’application Galerie sur votre appareil mobile ne les supprimera pas de votre service de sauvegarde cloud. Pour les récupérer, il vous suffit de vous connecter à votre application cloud et de les télécharger à nouveau. Dans Google Photos, vous devez ouvrir l’image et sélectionner l’option “Enregistrer sur l’appareil”, qui se trouve dans le menu. Si vous utilisez Dropbox, c’est sous Exporter – Enregistrer sur l’appareil.

Si vous avez supprimé l’image de votre sauvegarde cloud, vous pouvez également la récupérer à partir de là. La plupart des services cloud utilisent une corbeille qui vous permet de restaurer tout fichier supprimé dans un délai spécifié.

Récupérer des photos supprimées dans Google Photos

Dans Google Photos, ouvrez l’application et sélectionnez Corbeille dans la barre latérale. Vous devez appuyer et maintenir chaque image que vous souhaitez récupérer, puis cliquez sur Restaurer. Les fichiers supprimés restent disponibles pendant 60 jours environ depuis que vous les avez supprimés.

Récupérer des fichiers supprimés à partir de Microsoft OneDrive

Si vous comptez le faire à partir de OneDrive, vous devez ouvrir l’application et aller dans la corbeille. Choisissez vos fichiers et cliquez sur l’icône Restaurer. Les fichiers supprimés sont conservés par Microsoft OneDrive jusqu’à 30 jours, mais vous pouvez les supprimer plus tôt si votre corbeille est supérieure à 10% de l’espace de stockage total.

Restaurer des photos supprimées de Dropbox

Dans Dropbox, vous devez vous connecter à votre bureau pour récupérer les images que vous avez supprimées, car vous ne pouvez pas le faire à partir de l’application. Allez simplement dans Fichiers – Fichiers supprimés. Sélectionnez ensuite les fichiers que vous souhaitez restaurer. Les fichiers seront disponibles pendant 30 jours dans la corbeille.

D’autres applications cloud fonctionnent de manière similaire. Il vous suffit de vérifier les conditions de votre compte pour voir combien de temps un service spécifique conserve vos fichiers supprimés dans la corbeille.

2.- Comment récupérer des photos Android supprimées de votre carte SD

Que se passe-t-il si vous ne sauvegardez pas vos photos sur le cloud? Si vous avez besoin de savoir comment récupérer des photos supprimées de votre application de galerie, votre meilleur espoir est qu’elles aient été enregistrées sur la carte SD de votre appareil mobile.

Vous pouvez connecter votre carte à un ordinateur de bureau et utiliser un logiciel de récupération pour essayer de récupérer les images perdues. Tout cela tant que la carte n’est pas cryptée. Cependant, il n’y a aucune garantie avec cette méthode.

Les fichiers supprimés restent sur une carte mémoire (SD ou microSD) uniquement jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par de nouvelles données. Par conséquent, dès que vous réalisez que vous avez supprimé par erreur des photos, vous devez retirer la carte de votre smartphone pour réduire le risque de les écraser.

Nous devons vous dire que cette méthode ne fonctionnera pas sur le stockage interne de votre appareil intelligent car Android n’utilise plus l’ancien protocole de stockage de masse USB. C’est la même raison pour laquelle il est difficile de récupérer des messages texte supprimés sur Android.

Utiliser l’assistant de récupération de données EaseUS

Le meilleur logiciel gratuit de récupération d’image est EaseUS Data Recovery Assistant. Vous pouvez le télécharger pour Windows et Mac. Tout d’abord, connectez la carte mémoire à votre ordinateur. Soit via un lecteur de carte, soit via la fente pour carte SD de votre ordinateur portable.

Installez et exécutez l’assistant de récupération de données. Une fois le logiciel démarré, il vous montrera tous les disques disponibles à partir desquels vous pourrez récupérer des données. Cela devrait inclure votre disque dur et la carte mémoire en question.

Sélectionnez maintenant la carte mémoire et appuyez sur l’option Numériser. L’application commencera à rechercher tous les fichiers qu’elle peut récupérer. Vous pouvez restaurer jusqu’à 2 Go de données à la fois avec la version gratuite. La numérisation peut prendre jusqu’à 20 minutes ou plus, selon la taille de la carte et la quantité de données qu’elle contient. Mais vous n’avez pas besoin d’attendre qu’il se termine.

Il vous suffit de sélectionner l’option “Type” dans le panneau gauche du programme. Cliquez sur la flèche déroulante à côté de l’option Graphique et sélectionnez l’option jpg ou tout format de fichier dans lequel votre appareil enregistre les images. Toutes les images que vous pouvez récupérer sont affichées dans la fenêtre principale. Sélectionnez les fichiers dont vous avez besoin.

Cliquez sur “Récupérer maintenant” et choisissez un emplacement sur votre disque dur pour enregistrer vos images. Ceux-ci seront exportés et enregistrés dans leur propre dossier. Vous pouvez maintenant les recopier sur votre appareil mobile.

3.- Restaurer les photos supprimées sur un appareil intelligent enraciné

Si vous n’utilisez pas de service de sauvegarde cloud ou de carte mémoire, il deviendra beaucoup plus difficile de récupérer des photos supprimées de votre mobile Android. Malgré les avertissements de certaines applications en ligne, il n’y a aucun moyen d’analyser le stockage interne de votre appareil pour récupérer les fichiers perdus. Tout cela à moins que votre mobile ne soit rooté.

Si vous êtes désespéré, vous pouvez essayer de rooter votre smartphone. Cependant, cela peut nécessiter que vous effaciez l’intégralité de votre appareil et cela augmente considérablement la probabilité que vos images supprimées soient écrasées et perdues. Heureusement, si votre appareil intelligent est déjà enraciné, le processus est assez simple.

Photos de sauvetage avec DiskDigger

Installez l’application DiskDigger Photo Recovery à partir du Google Play Store. Cette application est gratuite pour récupérer des photos et des vidéos. Vous ne devez payer que si vous souhaitez récupérer d’autres types de fichiers.

Maintenant, lancez l’application et accordez les autorisations root lorsque vous y êtes invité. Vous verrez les options de scan de base et de scan complet. Ignorez la première option car vous ne pouvez trouver que des vignettes basse résolution de vos images. Au lieu de cela, vous devez utiliser l’option Analyse complète.

Recherchez le stockage interne de votre appareil. Il s’agit normalement de la partition / data. Cliquez ici, puis choisissez le type de fichier que vous souhaitez rechercher. Il s’agit probablement de JPG ou PNG. Ainsi, il vous suffit d’appuyer sur OK pour commencer.

L’application commence immédiatement à numériser et vous montre une boîte de vignettes de tout ce qu’elle trouve. Il ne montre pas seulement vos photos supprimées; Il affiche toutes les images de la mémoire interne de votre appareil. De cette façon, le processus peut prendre un certain temps.

Pour filtrer certains résultats, cliquez sur l’icône Paramètres. Vous devez définir une taille de fichier minimale supérieure. Autrement dit, choisir 1 000 000, par exemple, limitera vos résultats à des images de plus d’un mégaoctet (Mo). De plus, vous pouvez limiter la date à une heure proche de la période pendant laquelle les photos ont été prises.

L’application DiskDigger ne peut pas trouver toutes les photos supprimées et certaines peuvent être corrompues. Lorsque vous trouvez ceux dont vous avez besoin, sélectionnez-les, puis cliquez sur l’option Récupérer.

De même, vous devez choisir où vous souhaitez enregistrer les fichiers. Vous pouvez les enregistrer dans une application spécifique ou les placer directement dans le dossier de votre appareil photo. Si tel est le cas, vous devez choisir le dossier appelé DCIM pour terminer le processus. Ensuite, vous devez cliquer sur OK pour enregistrer vos photos et c’est tout.

Évitez de perdre vos photos Android la prochaine fois

La meilleure façon de ne pas perdre vos photos en premier lieu est de les conserver copiées ailleurs. La méthode la plus simple consiste à utiliser des applications qui sauvegardent vos photos Android sur le cloud. Ces applications s’exécutent en arrière-plan et vous pouvez contrôler le moment où vos photos sont téléchargées.

Configurez tout pour qu’ils fonctionnent uniquement lorsque vous êtes connecté au WiFi et que votre appareil est en charge et ne consommera pas votre forfait de données ou la durée de vie de la batterie. De même, Google Photos vous offre un stockage de photos gratuit et illimité pour des photos de 16 MP, assez grand pour la plupart des appareils photo de smartphones et des vidéos 1080p.

Flickr vous offre également un stockage illimité dans un compte Pro et télécharge des images en pleine résolution. Les photos ne sont pas le seul type de données important sur votre appareil. Vous devez connaître les meilleures façons de tout sauvegarder sur votre mobile Android.

Avec un plan de sauvegarde régulier, vous aurez toujours une copie de vos informations et vous ne risquez plus jamais de perdre des informations importantes.

