Nous avons (presque) piraté les élections; Amazon contre Trump; stades sans espèces – .

Voici ce dont nous parlons cette semaine sur le podcast .:

Le vote en ligne est rapide, pratique et aussi… vulnérable. À la suite du fiasco de l’application des caucus de l’Iowa, nous avons essayé de voter en ligne lors d’une élection régionale à Seattle. Bien qu’il existe des préoccupations valables concernant la sécurité du vote par Internet, les organisations à l’origine de ce test sont convaincues qu’il sera sûr et vont de l’avant avec la technologie.

Le dernier front d’Amazon dans sa bataille pour un contrat militaire américain lucratif le fait affronter le président Trump. La société a perdu le contrat JEDI au profit de Microsoft, mais elle veut maintenant qu’un tribunal lui permette de déposer Trump pour voir si son animosité envers le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a été un facteur dans la décision.

En parlant du président Trump, il a trouvé quelque chose d’intéressant dans les noms de quatre sociétés technologiques géantes cette semaine.

Et revenons au stade! Le CenturyLink Field de Seattle, où se trouvent les Seahawks et les FC Sounders, va devenir sans argent liquide. Pourquoi le font-ils et que se passe-t-il si vous n’avez pas apporté de carte de crédit avec vous au jeu? Nous parlons de l’avenir d’un monde sans espèces et de la controverse autour de la tendance.

Écoutez ci-dessus ou abonnez-vous à . dans votre application de podcast préférée.

Avec Todd Bishop de ., Monica Nickelsburg et Kurt Schlosser. Montage et production audio par Curt Milton. Musique de Daniel L.K. Caldwell.