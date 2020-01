Nous avons repéré l’imprimante A3 la moins chère du marché

Si vous cherchez une imprimante, disposez de l’espace de bureau et de 100 $ (75 £, 142 $ AU), puis envisagez d’acheter l’imprimante à jet d’encre sans fil A3 HP Officejet 7110 – selon nos calculs, de loin l’imprimante grand format A3 la moins chère actuellement disponible.

L’imprimante elle-même est une aubaine absolue à ce prix; vous obtenez un pack de cartouches de démarrage qui vous permet d’imprimer quelques centaines de pages. Le pack multiple à haut rendement (HP 932XL / HP933XL) n’est pas aussi prohibitif qu’on pourrait s’y attendre.

Les principales caractéristiques sont inconnues à ce prix: connectivité sans fil, un bac à papier de 250 feuilles, impression recto verso, un port LAN et la possibilité d’imprimer sans bordure à 330 x 483 mm.

Tout cela serait cependant insignifiant si l’imprimante ne fonctionnait pas. Avec une résolution de 4800 x 1200 dpi et une vitesse nominale allant jusqu’à 33 ppm en monochrome et 29 ppm en couleur, l’Officejet 7110 est rapide, d’autant plus qu’il s’agit d’une imprimante A3.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une imprimante A3, ce qui signifie qu’elle sera grande et nécessitera un certain espace pour les bacs à papier. Empilez 10 rames de papier A3 en deux colonnes pour avoir une idée de l’espace dont vous avez besoin. Il est également assez lourd à près de 9 kg. Pas votre imprimante d’entrée de gamme moyenne, ce HP.

Étonnamment, il n’est plus disponible aux États-Unis, car le marché évolue vers les imprimantes HP Instant Ink as-a-service et tout-en-un pour les petites et moyennes entreprises; donc si vous êtes basé aux États-Unis, nous vous recommandons plutôt de vérifier le HP Officejet Pro 7740.