Nous avons retrouvé le système Wi-Fi maillé le moins cher et il fonctionne même avec Alexa

Les systèmes Wi-Fi maillés sont devenus un incontournable de la maison moderne, et les petites entreprises les ont également adoptés avec enthousiasme. En effet, ils fournissent une excellente solution à un problème réel: les «notspots» Wi-Fi.

Le système Wi-Fi Mesh Tenda Nova MW3 ne conviendra pas à tout le monde; il n’y a que deux satellites au lieu de trois, et il utilise le protocole sans fil AC1200 plus lent. Pourtant, pour seulement 67,29 $ (environ 50 £ / 100 $ AU) d’Amazon, c’est le système Wi-Fi maillé le plus abordable du marché – bien que vous deviez prendre en compte les frais d’expédition en plus.

Tenda affirme que son système vous permet de créer un réseau Wi-Fi qui couvre jusqu’à 200 mètres carrés et d’éliminer toutes les zones mortes dans votre maison ou votre bureau. Il n’y a qu’un seul SSID et mot de passe à retenir, ce qui signifie que le passage d’une zone à une autre doit être fluide.

Système Wi-Fi Mesh Tenda Nova MW3 – 67,29 $ chez Amazon

Ce système Wi-Fi maillé de Tenda ne vous épatera pas – il a certainement ses limites. Cependant, pour une petite entreprise ou un ménage cherchant à compléter la couverture Wi-Fi fournie par un seul routeur, cela pourrait être juste le ticket.

Les unités sont de petits cubes avec des côtés de 90 mm et chaque nœud propose deux connecteurs Ethernet avec une vitesse maximale de 100 Mbps, ce qui pourrait être limitatif si votre vitesse à large bande est supérieure à cela.

Un autre inconvénient est qu’il n’y a qu’un seul sous-système radio par unité, donc la bande passante disponible réelle est une fraction du débit de données théorique maximum de 867Mbits / sec.

Pour une meilleure couverture, nous vous suggérons d’opter pour la solution à 3 ou 4 packs, qui peut augmenter la couverture de surface jusqu’à 100%.