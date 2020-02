Nous avons trouvé de l’oxygène respirable dans une autre galaxie

L’oxygène est la clé de la vie sur Terre. Un être humain moyen ne peut pas supporter plus de deux minutes sans respirer, et les êtres vivants qui peuplent notre planète ils ne peuvent pas survivre Ni sans cet élément.

Il ne fait aucun doute qu’il est impossible de contempler la vie telle que nous la connaissons sans la présence d’oxygène. Cela nous aide à comprendre l’importance de la découverte d’un groupe de scientifiques de l’Observatoire astronomique de Shanghai, sous la direction de Junzhi Wang, qui ont réussi à identifier la présence d’oxygène moléculaire (respirant) dans la galaxie Markarian 231, qui est situé à 581 millions d’années-lumière de la Voie lactée.

C’est la première fois que nous trouvons oxygène moléculaire dans une galaxie, et c’est une nouvelle très importante car, comme nous l’avons dit, c’est un élément clé de la formation et de la subsistance d’une vie complexe, toujours sous le modèle de vie à base de carbone. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité d’autres modèles, en fait un groupe de scientifiques a ouvert, en 2016, la porte à la possibilité d’exister, ou d’exister, vie à base de silicium, mais n’a pas pu le prouver définitivement.

L’oxygène est le troisième élément le plus abondant de l’univers

Et c’est aussi l’un des plus importants. L’élément le plus abondant est l’hydrogène, et après lui vient l’hélium. Sans oxygène, la vie sur Terre serait impossible, comme nous l’avons indiqué, mais nous devons garder à l’esprit que dans ce cas, nous parlons de l’oxygène moléculaire, qui est sa forme la plus libre et la plus courante. Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, il est formé de deux atomes d’oxygène et est identifié comme O2

Malgré son abondance, nous n’avions pas pu le détecter jusqu’à présent en grande quantité dans une galaxie. Au cours des deux dernières décennies, nous n’avions pu identifier la présence d’oxygène moléculaire que dans deux domaines, le nuage de Rho Ophiuchi et la nébuleuse d’Orion, situé à 350 et 1 344 années-lumière de la Terre.

Cette découverte a été rendue possible grâce à l’utilisation du télescope IRAM de 30 mètres situé en Espagne et de l’interféromètre NOEMA, situé en France. C’était très compliqué, puisque l’atmosphère de notre planète absorbe une grande partie des longueurs d’onde qui sont essentielles pour détecter l’oxygène, ce qui ajoute encore plus de valeur à cette étape importante.

En regardant la distance entre Markarian 231 et la Voie lactée, il est clair que C’est une destination qui échappe à nos possibilitésc’est-à-dire que nous ne pourrions pas nous y rendre même si nous le voulions. Cependant, la valeur de cette découverte va au-delà de la recherche de vie dans des régions éloignées de notre galaxie, car elle peut également aider les scientifiques à mieux comprendre le rôle de l’oxygène dans la création et l’évolution de l’univers, des planètes, des étoiles et de la vie au sens large.