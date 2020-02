Nous avons trouvé l’imprimante la moins chère pour produire des affiches gigantesques en quelques minutes

Alors que nous nous dirigeons lentement vers le bureau sans papier, il existe certains scénarios spécifiques dans lesquels l’impression sur papier est tout simplement inévitable. L’un d’eux est l’impression grand format.

La façon la moins chère d’imprimer une affiche en ce moment – autrement que par le biais de services d’impression en ligne spécialisés – est d’opter pour le DesignJet T100 de HP, l’un des plus petits traceurs.

À seulement 649 $ (environ 490 £ ou 970 $ AU) de Newegg, cette machine est extrêmement abordable et ne coupe pas trop de coins non plus.

HP DesignJet T100 – 649 $ chez Newegg

Vous ne trouverez pas une imprimante ou un traceur moins cher qui peut imprimer aussi gros. Bien sûr, les cartouches d’impression sont susceptibles d’être coûteuses et la vitesse d’impression plus lente que la plupart des imprimantes, mais cet appareil est dans une catégorie à part. De plus, Newegg le vend à un rabais important par rapport aux autres détaillants en ligne.

Il peut évidemment imprimer en A4 et A3, mais son véritable point fort est l’impression dans des tailles allant jusqu’à A1 (quatre fois la taille de A3). L’appareil peut imprimer des pages plus petites en seulement 30 secondes et une feuille A1 est livrée en un peu plus de 35 secondes.

Attention, il s’agit d’une grande imprimante. Il mesure près d’un mètre de largeur, plus de la moitié de sa profondeur et mesure 30 cm de haut, ce qui signifie que vous devrez probablement garder l’imprimante sur un bureau dédié. Il n’est pas non plus léger, à 25 kg.

Vous pourrez envoyer des travaux pour impression via un port Ethernet, Wi-Fi ou USB. Il n’y a pas de lecteur de carte ou de port USB pour connecter un périphérique de stockage externe, mais vous pouvez imprimer directement à partir de diverses plateformes (Chrome OS, Android, Windows).