Nous avons trouvé l’ordinateur portable 16 Go de RAM le moins cher avec un SSD de 1 To

Les ordinateurs portables bon marché manquent souvent de mémoire système et de stockage interne – ce qui se retourne souvent pour offrir une bonne expérience utilisateur.

Nous avons grimpé sur l’ordinateur portable le moins cher du monde, le Thomson X5 Neo 10, avec ses 2 Go de mémoire système et 32 ​​Go de stockage intégré. C’est à peine suffisant pour exécuter Windows 10, sans parler de Windows 7.

Mais tous les ordinateurs portables bon marché ne sont pas identiques. Le Lhmzniy A9, bien qu’une bouchée de nom, ne coûte que 375 $ chez Gearbest en utilisant le code W40C422F929EB001 à la caisse.

Ordinateur portable Lhmzniy A9 avec 16 Go de RAM et 1 To SSD – 375 $ chez Gearbest

Enfin – un fournisseur qui avait du sens en combinant un processeur décent avec beaucoup de stockage et un disque SSD rapide. L’A9 a autant de mémoire et de capacité de stockage qu’un ordinateur portable phare et même si le processeur est du côté le plus faible, il devrait être suffisamment puissant pour la plupart des tâches.

Il est livré avec 16 Go de RAM et un disque SSD massif de 1 To (M.2 SATA), égalant les meilleures spécifications du Microsoft Surface Laptop 3.

Cependant, il n’y a pas de processeur Core i7 ici, car l’A9 contient un processeur Intel Celeron 3867U, bien que l’un des plus rapides lancé en 2019, qui peut être 80% plus rapide qu’un Intel Core i3 (à partir de 2010 et sur le test Passmark).

À part cela, il n’y a pas beaucoup de coins coupés. Nous avons été surpris de constater qu’il a un châssis tout en métal et aluminium magnésium avec un écran Full HD de 14,1 pouces (TN, pas IPS malheureusement) et des lunettes super étroites. Côté connectivité, la seule déception est le manque de connecteurs de type C.

Il y a également deux ports USB 3.0, un mini HDMI, un connecteur audio, un lecteur de carte et un port d’alimentation propriétaire. La fiche technique contient trois fonctionnalités supplémentaires que l’on trouve généralement sur les ordinateurs portables plus chers; un clavier rétroéclairé, deux piles et un cache de confidentialité pour la webcam.

Autrefois, 16 Go de mémoire étaient réservés aux postes de travail mobiles – voyez jusqu’où nous en sommes