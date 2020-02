Nous avons trouvé l’ordinateur portable 4K le moins cher en ce moment et il prend même en charge Alexa

Le Lenovo IdeaPad S940 n’a jamais été conçu pour être l’ordinateur portable 4K le moins cher du marché. Le Chuwi Laptop Plus était censé tenir cette couronne, mais le modèle a été retiré (peut-être à cause du processeur sous-alimenté).

Vous pouvez vous procurer cette machine Lenovo pour un peu moins de 800 $ (environ 600 £) aux États-Unis, après avoir économisé 1000 $ grâce à ce code eCoupon: S940SALE.

Le S940 est un kit fantastique, surtout si vous recherchez un écran avec l’une des densités de pixels les plus élevées du marché (ce qui le rend très net), réparti sur 14 pouces.

Lenovo IdeaPad S940 – 799,99 $ chez Lenovo

Le S940 est un superbe matériel. Il peut être vendu comme un ordinateur portable grand public (complet avec Amazon Alexa), mais en vérité, il est idéal pour les administrateurs informatiques après un bel appareil professionnel. Cette machine 4K est beaucoup moins chère que la concurrence, donc vous seriez stupide de considérer autre chose dans cette gamme de prix.

Voir l’offre

Cet ordinateur portable IdeaPad, en aluminium, est le premier ordinateur portable au monde à disposer d’un écran Contour incurvé.

Le S940 possède une caméra infrarouge qui prend en charge la reconnaissance faciale – idéale pour utiliser avec Windows Hello. Il dispose même d’Amazon Alexa, vous pouvez donc utiliser votre voix pour vérifier la météo et plus encore (bien que vous ne puissiez pas l’utiliser pour déverrouiller l’appareil).

Le reste de la spécification est tout aussi séduisant; Intel Core i7-8565U, 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 802.11ac, jusqu’à 15 heures d’autonomie (lorsque vous utilisez une résolution inférieure), des haut-parleurs Dolby Atmos, deux ports Thunderbolt (et un Type-C ) et un poids à partir de 1,2 kg.